ناوى بارتنرز تحقق 30 مليار جنيه مبيعات عقارية لصالح الغير - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حققت منصة“ناوى بارتنرز” التابعة لشركة“ناوى”، مبيعات عقارية لصالح الغير بقيمة 30 مليار جنيه منذ بداية عام 2024.

قال محمد حماد، المدير العام لمنصة“ناوى بارتنرز”، إن عدد الشركاء تجاوز أكثر من 1700 شريك، وحققت المنصة أرقامًا قياسية في المبيعات، ونسبة نمو سنوية بلغت خمسة أضعاف.

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وأوضح أحمد رافع، الشريك المؤسس والمدير التنفيذى للتطوير التجارى لـ”ناوى”، إن“ناوى بارتنرز” تمثل جزءًا أساسيًا من رؤية“ناوى” الشاملة التي تهدف إلى أن تكون جزءًا من كل عملية عقارية فى مصر.

أضاف أن المنصة تقدم حلولًا مبتكرة ودعم مستمر للوسطاء العقاريين، مما يمكنهم من التميز في سوق دائم التغير.

وتعد“ناوى بارتنرز” منصة لدعم وتطوير عمل الوسطاء العقاريين شركات كانوا أو أفراد، وذلك من خلال تقديمها مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول التي تعزز مكانة الوسطاء العقاريين وتساعدهم على الوصول لأهدافهم والنمو في السوق العقارى المصرى.

كما تقدم“ناوى بارتنرز” عدة مزايا بداية من الدعم التقنى وذلك من خلال منصة تكنولوجية متكاملة توفر للوسطاء العقاريين أحدث الحلول الذكية والمبتكرة، مما يساهم في تحسين أدائهم، وإدارة عملياتهم بشكل أكثر كفاءة، وتوسيع قاعدة عملائهم، وتعزيز قدرتهم على تحقيق مبيعات بأعلى فعالية، مما يسهم فى إمكانية الوصول إلى أكبر قاعدة بيانات لأكبر مطورى العقارات، وهو ما يساهم في تعزيز العلاقات مع المطورين وتوسع العمل معهم.