ناوى بارتنرز تحقق 30 مليار جنيه مبيعات عقارية لصالح الغير - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) حققت منصة“ناوى بارتنرز” التابعة لشركة“ناوى”، مبيعات عقارية لصالح الغير بقيمة 30 مليار جنيه منذ بداية عام 2024.
قال محمد حماد، المدير العام لمنصة“ناوى بارتنرز”، إن عدد الشركاء تجاوز أكثر من 1700 شريك، وحققت المنصة أرقامًا قياسية في المبيعات، ونسبة نمو سنوية بلغت خمسة أضعاف.
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وأوضح أحمد رافع، الشريك المؤسس والمدير التنفيذى للتطوير التجارى لـ”ناوى”، إن“ناوى بارتنرز” تمثل جزءًا أساسيًا من رؤية“ناوى” الشاملة التي تهدف إلى أن تكون جزءًا من كل عملية عقارية فى مصر.
أضاف أن المنصة تقدم حلولًا مبتكرة ودعم مستمر للوسطاء العقاريين، مما يمكنهم من التميز في سوق دائم التغير.
وتعد“ناوى بارتنرز” منصة لدعم وتطوير عمل الوسطاء العقاريين شركات كانوا أو أفراد، وذلك من خلال تقديمها مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول التي تعزز مكانة الوسطاء العقاريين وتساعدهم على الوصول لأهدافهم والنمو في السوق العقارى المصرى.
كما تقدم“ناوى بارتنرز” عدة مزايا بداية من الدعم التقنى وذلك من خلال منصة تكنولوجية متكاملة توفر للوسطاء العقاريين أحدث الحلول الذكية والمبتكرة، مما يساهم في تحسين أدائهم، وإدارة عملياتهم بشكل أكثر كفاءة، وتوسيع قاعدة عملائهم، وتعزيز قدرتهم على تحقيق مبيعات بأعلى فعالية، مما يسهم فى إمكانية الوصول إلى أكبر قاعدة بيانات لأكبر مطورى العقارات، وهو ما يساهم في تعزيز العلاقات مع المطورين وتوسع العمل معهم.
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