وزير التموين: مهتمون بتحسين وتطوير الخدمات بما يحقق رضا المواطنين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق اهتمام الوزارة بتحسين وتطوير الخدمات التموينية بما يحقق رضا المواطنين ويدعم قطاع التجارة الداخلية، خاصة في المدن الجديدة.
جاءت تصريحات وزير التموين بعد قيام اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية باستلام سوق استهلاكية وتجارية في مدينة العاشر من رمضان، مكونة من 14 محلًا بمساحات مختلفة وتضم أنشطة متنوعة للأسواق الاستهلاكية والتجارية، وتم تسليم المحلات بنظام نقل الأصول ليكون أحد الأصول الداعمة لتنمية الخدمات التموينية.
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وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن استلام السوق في العاشر من رمضان يأتي ضمن رؤية الوزارة لزيادة نقاط تقديم الخدمات وتيسير الوصول إليها، وهو ما يسهم في خلق بيئة تجارية ملائمة تدعم اقتصاد المدينة وتوفر خدمات شاملة للمواطنين في موقع واحد.
ومن جانبه، أوضح أحمد فتحي نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتموين، حيث سيتم استغلال المحلات لإقامة أنشطة تموينية وخدمية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين في المنطقة.
وأشار إلى توجيه وزير التموين بالتنسيق مع عدة جهات، مثل جهاز حماية المستهلك، والسجل التجاري، ومصلحة المصوغات ودمغ الموازين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتوفير مقرات لهذه الجهات داخل السوق الجديدة بهدف تيسير وصول الخدمات للمواطنين، وتقديم أنشطة تموينية تعمل على تحسين مستوى الخدمة في المدينة.
المصدر:
MENAFN11112024000202011048ID1108873369
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