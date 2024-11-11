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وزير التموين: مهتمون بتحسين وتطوير الخدمات بما يحقق رضا المواطنين - جريدة البورصة

11/11/2024 2:30:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق اهتمام الوزارة بتحسين وتطوير الخدمات التموينية بما يحقق رضا المواطنين ويدعم قطاع التجارة الداخلية، خاصة في المدن الجديدة.

جاءت تصريحات وزير التموين بعد قيام اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية باستلام سوق استهلاكية وتجارية في مدينة العاشر من رمضان، مكونة من 14 محلًا بمساحات مختلفة وتضم أنشطة متنوعة للأسواق الاستهلاكية والتجارية، وتم تسليم المحلات بنظام نقل الأصول ليكون أحد الأصول الداعمة لتنمية الخدمات التموينية.

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وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن استلام السوق في العاشر من رمضان يأتي ضمن رؤية الوزارة لزيادة نقاط تقديم الخدمات وتيسير الوصول إليها، وهو ما يسهم في خلق بيئة تجارية ملائمة تدعم اقتصاد المدينة وتوفر خدمات شاملة للمواطنين في موقع واحد.

ومن جانبه، أوضح أحمد فتحي نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتموين، حيث سيتم استغلال المحلات لإقامة أنشطة تموينية وخدمية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين في المنطقة.

وأشار إلى توجيه وزير التموين بالتنسيق مع عدة جهات، مثل جهاز حماية المستهلك، والسجل التجاري، ومصلحة المصوغات ودمغ الموازين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتوفير مقرات لهذه الجهات داخل السوق الجديدة بهدف تيسير وصول الخدمات للمواطنين، وتقديم أنشطة تموينية تعمل على تحسين مستوى الخدمة في المدينة.

المصدر:

MENAFN11112024000202011048ID1108873369

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