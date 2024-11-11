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بلاك روك تستثمر مليارى دولار فى الأسهم الأمريكية للاستفادة من الزخم - جريدة البورصة

11/11/2024 2:30:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عدّلت شركة“بلاك روك” من تخصيص الاستثمارات في محفظتها، للاستفادة من الزخم الناجم عن فوز الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” في سوق الأسهم الأمريكية، بعدما تجنبت المخاطرة في الفترة التي سبقت التصويت.

وتدفق أكثر من 1.9 مليار دولار الجمعة إلى الصندوق – (الرمز MTUM)- التابع لأكبر مدير للأصول في العالم والذي يستثمر في الأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة والتي تظهر زخمًا سعريًا مرتفعًا، وهو أكبر تدفق يومي منذ إطلاق الصندوق في عام 2013.

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ووفقًا لبيانات“بلومبرج”، تخارجت استثمارات بقيمة مليار دولار من صندوق (IUSB) والذي يركز على السندات، والذي تديره أيضًا“بلاك روك” بإجمالي 32.5 مليار دولار.

يأتي هذا بعد أن أوضح“مايكل جيتس”، مدير المحفظة الرئيسي لدى“بلاك روك”، أن البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت تباطؤ سوق العمل مع مرونة النمو الاقتصادي، تدعم دورة التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز توقعات الشركة الصعودية.

المصدر:

MENAFN11112024000202011048ID1108873368

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