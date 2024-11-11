بلاك روك تستثمر مليارى دولار فى الأسهم الأمريكية للاستفادة من الزخم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عدّلت شركة“بلاك روك” من تخصيص الاستثمارات في محفظتها، للاستفادة من الزخم الناجم عن فوز الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” في سوق الأسهم الأمريكية، بعدما تجنبت المخاطرة في الفترة التي سبقت التصويت.
وتدفق أكثر من 1.9 مليار دولار الجمعة إلى الصندوق – (الرمز MTUM)- التابع لأكبر مدير للأصول في العالم والذي يستثمر في الأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة والتي تظهر زخمًا سعريًا مرتفعًا، وهو أكبر تدفق يومي منذ إطلاق الصندوق في عام 2013.
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ووفقًا لبيانات“بلومبرج”، تخارجت استثمارات بقيمة مليار دولار من صندوق (IUSB) والذي يركز على السندات، والذي تديره أيضًا“بلاك روك” بإجمالي 32.5 مليار دولار.
يأتي هذا بعد أن أوضح“مايكل جيتس”، مدير المحفظة الرئيسي لدى“بلاك روك”، أن البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت تباطؤ سوق العمل مع مرونة النمو الاقتصادي، تدعم دورة التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز توقعات الشركة الصعودية.
المصدر:
MENAFN11112024000202011048ID1108873368
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