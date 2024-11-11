ارتفاع قيم التداولات يدفع مؤشرات البورصة لصعود جماعى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات المصرية بصورة جماعية فى جلسة اليوم بمكاسب سوقية ناهزت 8.5 مليار جنيه ليرتفع رأس المال السوقى إلى 2.276 تريليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسى EGX30 فى تعاملات اليوم الإثنين بنسبة 0.72% ليسجل 31621 نقطة، وأغلق المؤشر الإسلامى EGX33 صاعدا بنحو 0.4% ليصل إلى مستوى 3279 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.2% إلى 8380 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.34% إلى 11668 نقطة.

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وتوقع أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى إف أى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى منطقة 31800 و32000 نقطة خلال الجلسات المقبلة، بدعم من زيادة قيم التداولات خلال الجلسات الأخيرة.

وأوضح أن الجلسات الماضية شهدت زيادة فى قيم التداولات لتتراوح بين 4 و4.5 مليارات جنيه، والتى تعد نقطة إيجابية تدعم الصعود الحالى، كما تحسن أداء الأسهم القيادية وعلى رأسها“التجارى الدولى” و”طلعت مصطفى” و”المصرية للاتصالات” و”إى فاينانس” و”فورى”، والتى عوضت الأداء السلبى لقطاع البتروكيماويات فى الآونة الأخيرة.

ونصح المستثمرين باقتناص الأسهم الجيدة ماليا، مثل“طلعت مصطفى” وقطاع البنوك خاصة“كريدى أجريكول” و”مصرف أبوظبى”، وقطاع التكنولوجيا خاصةً“المصرية للاتصالات”.

وتم التداول خلال تعاملات أمس على 1.9 مليار سهم، بقيمة بلغت 4.6 مليار جنيه من خلال 126.2 ألف عملية، من خلال التعامل على 212 شركة خلال الجلسة، ارتفع منها 98 سهماً، وتراجعت أسعار 78 سهمًا، فى حين استقرت أسعار 36 سهماً دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى نحو 2.276 تريليون جنيه.

ورجح أحمد فهمى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى 32000-32200 نقطة، وباختراقه يختبر منطقة 33400 نقطة على المدى القصير.

وأضاف أن إغلاق المؤشر متخطيا منطقة المقاومة الهامة 31050 نقطة والاستقرار أعلى 31600 نقطة إشارة إيجابية خاصة مع قيم التداولات التى بدأت تتخطى 4 مليارات جنيه يوميا.

ولفت إلى أن تحقيق رأس المال السوقى لقمم تاريخية جديدة إشارة على إيجابية السوق بشرط المحافظ على هذا المستوى وارتفاعه تدريجيًا وزيادة التداولات بين 4 و5 مليارات جنيه يوميا.

ونصح المستثمرين باقتناص الاسهم الجيدة وخاصة“المصرية للاتصالات” و”دايس” و”أوراسكوم للتنمية” و”ارابيا انفستمنتس” و”مصر الجديدة”.

وجاء أكثر الأسهم ارتفاعاً خلال الجلسة ((شمال الصعيد للتنمية)) بنسبة 12.78%، و((لوتس للتنمية))، و((ريكاب)) بنسب 10.38% و8.8%، بينما كانت أكثر الأسهم انخفاضاً خلال الجلسة ((راية لخدمات مراكز الاتصالات)) بنسبة 4.97%، و((سبأ الدولية))، و((جى أم سى)) بنسب 4.94% و4.24%.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافى 82.2 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافى 31.8 مليون جنيه و50.5 مليون جنيه على الترتيب.