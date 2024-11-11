ارتفاع قيم التداولات يدفع مؤشرات البورصة لصعود جماعى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة
المصرية بصورة جماعية فى جلسة اليوم بمكاسب سوقية ناهزت 8.5 مليار جنيه ليرتفع رأس المال السوقى إلى 2.276 تريليون جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسى EGX30 فى تعاملات اليوم الإثنين بنسبة 0.72% ليسجل 31621 نقطة، وأغلق المؤشر الإسلامى EGX33 صاعدا بنحو 0.4% ليصل إلى مستوى 3279 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.2% إلى 8380 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.34% إلى 11668 نقطة.
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وتوقع أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى إف أى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى منطقة 31800 و32000 نقطة خلال الجلسات المقبلة، بدعم من زيادة قيم التداولات خلال الجلسات الأخيرة.
وأوضح أن الجلسات الماضية شهدت زيادة فى قيم التداولات لتتراوح بين 4 و4.5 مليارات جنيه، والتى تعد نقطة إيجابية تدعم الصعود الحالى، كما تحسن أداء الأسهم القيادية وعلى رأسها“التجارى الدولى” و”طلعت مصطفى” و”المصرية للاتصالات” و”إى فاينانس” و”فورى”، والتى عوضت الأداء السلبى لقطاع البتروكيماويات فى الآونة الأخيرة.
ونصح المستثمرين باقتناص الأسهم الجيدة ماليا، مثل“طلعت مصطفى” وقطاع البنوك خاصة“كريدى أجريكول” و”مصرف أبوظبى”، وقطاع التكنولوجيا خاصةً“المصرية للاتصالات”.
وتم التداول خلال تعاملات أمس على 1.9 مليار سهم، بقيمة بلغت 4.6 مليار جنيه من خلال 126.2 ألف عملية، من خلال التعامل على 212 شركة خلال الجلسة، ارتفع منها 98 سهماً، وتراجعت أسعار 78 سهمًا، فى حين استقرت أسعار 36 سهماً دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى نحو 2.276 تريليون جنيه.
ورجح أحمد فهمى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى 32000-32200 نقطة، وباختراقه يختبر منطقة 33400 نقطة على المدى القصير.
وأضاف أن إغلاق المؤشر متخطيا منطقة المقاومة الهامة 31050 نقطة والاستقرار أعلى 31600 نقطة إشارة إيجابية خاصة مع قيم التداولات التى بدأت تتخطى 4 مليارات جنيه يوميا.
ولفت إلى أن تحقيق رأس المال السوقى لقمم تاريخية جديدة إشارة على إيجابية السوق بشرط المحافظ على هذا المستوى وارتفاعه تدريجيًا وزيادة التداولات بين 4 و5 مليارات جنيه يوميا.
ونصح المستثمرين باقتناص الاسهم الجيدة وخاصة“المصرية للاتصالات” و”دايس” و”أوراسكوم للتنمية” و”ارابيا انفستمنتس” و”مصر الجديدة”.
وجاء أكثر الأسهم ارتفاعاً خلال الجلسة ((شمال الصعيد للتنمية)) بنسبة 12.78%، و((لوتس للتنمية))، و((ريكاب)) بنسب 10.38% و8.8%، بينما كانت أكثر الأسهم انخفاضاً خلال الجلسة ((راية لخدمات مراكز الاتصالات)) بنسبة 4.97%، و((سبأ الدولية))، و((جى أم سى)) بنسب 4.94% و4.24%.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافى 82.2 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافى 31.8 مليون جنيه و50.5 مليون جنيه على الترتيب.
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