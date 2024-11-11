مدينة مصر تضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2024 - جريدة البورصة

ضخت شركة مدينة مصر استثمارات تجاوزت 5 مليارات جنيه فى الأعمال الإنشائية والبنية التحتية للمشروعات القائمة فى“تاج سيتى” و”سراى” خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقفزت المبيعات التعاقدية للشركة بمعدل نمو سنوى يتجاوز 1.2 مرة لتسجل 32.7 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، مقابل 14.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023، بدعم من إطلاق مشروعات جديدة إلى جانب ارتفاع عدد الوحدات المباعة بمعدل سنوى 58.5% لتبلغ 4097 وحدة فى مختلف المشروعات خلال أول تسعة أشهر من العام الجارى مقابل 2585 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق.

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وتراجعت تسليمات الشركة لتسجل 478 وحدة خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، وهو تراجع سنوى بمعدل 39.6% مقابل 792 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات بمعدل سنوى 62.9% لتبلغ 7.2 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، مقابل 4.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقفز صافى الأرباح المجمعة للشركة بنهاية سبتمبر الماضى بواقع 88% ليسجل 2.56 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

ونمت محفظة أراضى الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 32% لتصل إلى 12.7 مليون متر مربع، مقابل 9.6 مليون متر مربع بنهاية سبتمبر من العام الماضى.