مدينة مصر تضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ضخت شركة مدينة مصر استثمارات تجاوزت 5 مليارات جنيه فى الأعمال الإنشائية والبنية التحتية للمشروعات القائمة فى“تاج سيتى” و”سراى” خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
وقفزت المبيعات التعاقدية للشركة بمعدل نمو سنوى يتجاوز 1.2 مرة لتسجل 32.7 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، مقابل 14.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023، بدعم من إطلاق مشروعات جديدة إلى جانب ارتفاع عدد الوحدات المباعة بمعدل سنوى 58.5% لتبلغ 4097 وحدة فى مختلف المشروعات خلال أول تسعة أشهر من العام الجارى مقابل 2585 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق.
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وتراجعت تسليمات الشركة لتسجل 478 وحدة خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، وهو تراجع سنوى بمعدل 39.6% مقابل 792 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات بمعدل سنوى 62.9% لتبلغ 7.2 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، مقابل 4.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
وقفز صافى الأرباح المجمعة للشركة بنهاية سبتمبر الماضى بواقع 88% ليسجل 2.56 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
ونمت محفظة أراضى الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 32% لتصل إلى 12.7 مليون متر مربع، مقابل 9.6 مليون متر مربع بنهاية سبتمبر من العام الماضى.
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