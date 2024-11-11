النقل تتجه لطرح الموانئ الجافة بنظام المناقصة العامة على القطاع الخاص - جريدة البورصة

تتجه وزارة النقل لطرح الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية بنظام المناقصة العامة على القطاع الخاص المحلي والأجنبي بعد انتهاء مدد مذكرات التفاهم بدون تنفيذ المشروعات حسب ما قالته مصادر حكومية لـ“البورصة”.

وأضافت المصادر أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تعمل فى الوقت الحالي على تجهيز ملفات الطرح لعدة مواني ومناطق لوجستية تتضمن الميناء الجاف بشق التعبان والفيوم الجديدة وبني سويف وسوهاج الجديدة ودمياط الجديدة و6 أكتوبر والسلوم وقسطل وأرقين والعوجة والحسنة والنقب وطابا ورأس سدر وبئر العبد.

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ولفتت إلى أنه من المقرر الانتهاء من إجراءات الطرح الشهر المقبل والطرح على القطاع الخاص المحلى والأجنبي مطلع العام القادم 2025، لا سيما أن وزارة النقل بدأت تطبيق استراتيجية وثيقة سياسة ملكية الدولة والتخارج التدريجي لصالح القطاع الخاص.

في سياق متصل، أوضحت أنه جار الترسية والتعاقد علي مشروعى ميناء العاشر من رمضان لصالح شركة إم إس سي الإيطالية وميناء برج العرب لشركة أوشن اكسبريس.

وقالت إن الهيئة فى إطار خطتها تستهدف منح شركات القطاع الخاص المتقدمة تيسيرات جديدة وامتيازات جادة من شأنها تساهم فى تسهيل عملية التقديم للمناقصة والتأهيل والترسية دون إضافة أعباء على المستثمرين خاصة أن الهيئة هدفها من الطرح زيادة مساحات التخزين من خلال تلك الموانئ.

وكانت وزارة النقل قد وقعت نوفمبر من العام الماضي خلال مؤتمر كايرو أي سي تي بمعرض النقل الذكي مذكرات تفاهم مع تحالف شركة أوركيد (شركة مصرية كويتية) لإنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية بالسادس من أكتوبر ومع تحالف مجموعة سامكريت لإدارة وتشغيل ميناء كوم أبو راضى الجاف.

كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع التحالف الليبي المصري المتمثل في شركة الساعد للأعمال ومحمد فايز التاعب وشركائه ( ليبيا ) و- شركة الرائد للاستشارات الهندسية لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف ومنطقة لوجستية بمدينة السلوم على مساحة 400 فدان.

وخصصت وزارة النقل 65 مليار جنيه لمشروعات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، تشمل إنشاء 9 موانئ برية، و10 موانئ جافة، و5 مناطق لوجستية بحلول عام 2030 لتعزيز التجارة مع السودان وليبيا والدول الأفريقية على طريق القاهرة كيب تاون.