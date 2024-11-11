النقل تتجه لطرح الموانئ الجافة بنظام المناقصة العامة على القطاع الخاص - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر : بدء الطروحات على شركات القطاع الخاص مطلع 2025
تتجه وزارة النقل لطرح الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية بنظام المناقصة العامة على القطاع الخاص المحلي والأجنبي بعد انتهاء مدد مذكرات التفاهم بدون تنفيذ المشروعات حسب ما قالته مصادر حكومية لـ“البورصة”.
وأضافت المصادر أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تعمل فى الوقت الحالي على تجهيز ملفات الطرح لعدة مواني ومناطق لوجستية تتضمن الميناء الجاف بشق التعبان والفيوم الجديدة وبني سويف وسوهاج الجديدة ودمياط الجديدة و6 أكتوبر والسلوم وقسطل وأرقين والعوجة والحسنة والنقب وطابا ورأس سدر وبئر العبد.
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ولفتت إلى أنه من المقرر الانتهاء من إجراءات الطرح الشهر المقبل والطرح على القطاع الخاص المحلى والأجنبي مطلع العام القادم 2025، لا سيما أن وزارة النقل بدأت تطبيق استراتيجية وثيقة سياسة ملكية الدولة والتخارج التدريجي لصالح القطاع الخاص.
في سياق متصل، أوضحت أنه جار الترسية والتعاقد علي مشروعى ميناء العاشر من رمضان لصالح شركة إم إس سي الإيطالية وميناء برج العرب لشركة أوشن اكسبريس.
وقالت إن الهيئة فى إطار خطتها تستهدف منح شركات القطاع الخاص المتقدمة تيسيرات جديدة وامتيازات جادة من شأنها تساهم فى تسهيل عملية التقديم للمناقصة والتأهيل والترسية دون إضافة أعباء على المستثمرين خاصة أن الهيئة هدفها من الطرح زيادة مساحات التخزين من خلال تلك الموانئ.
وكانت وزارة النقل قد وقعت نوفمبر من العام الماضي خلال مؤتمر كايرو أي سي تي بمعرض النقل الذكي مذكرات تفاهم مع تحالف شركة أوركيد (شركة مصرية كويتية) لإنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية بالسادس من أكتوبر ومع تحالف مجموعة سامكريت لإدارة وتشغيل ميناء كوم أبو راضى الجاف.
كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع التحالف الليبي المصري المتمثل في شركة الساعد للأعمال ومحمد فايز التاعب وشركائه ( ليبيا ) و- شركة الرائد للاستشارات الهندسية لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف ومنطقة لوجستية بمدينة السلوم على مساحة 400 فدان.
وخصصت وزارة النقل 65 مليار جنيه لمشروعات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، تشمل إنشاء 9 موانئ برية، و10 موانئ جافة، و5 مناطق لوجستية بحلول عام 2030 لتعزيز التجارة مع السودان وليبيا والدول الأفريقية على طريق القاهرة كيب تاون.
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