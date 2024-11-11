مصر لحليج الأقطان تفوز بمزاد قطن الشرقية بكمية 37.750 ألف قنطار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) فازت شركة“مصر لحليج الأقطان” بشراء 37.750 ألف قنطار من القطن في مزاد محافظة الشرقية، بالإضافة إلى شراء كميات أخرى واستحواذها على النصيب الأكبر في مزاد الوجه البحري الذي تم عقده يوم الأحد الماضي.

قال مصدر لـ”البورصة” إن الكمية التي تم شراؤها من مزاد الشرقية كانت من صنف“جيزة 94” بسعر 12 ألف جنيه للقنطار لصالح شركة“مصر لحليج الأقطان”، لافتًا إلى أن الكمية تم تجميعها من خلال 5 مراكز إدارية تشمل“أولاد صقر، والحسينية، وصان الحجر، وأبوكبير، وكفر صقر”.

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وأضاف المصدر أن إجمالي الكميات التي تم بيعها في مزاد الوجه البحرى تقدر بنحو 203 آلاف قنطار من أصناف“سوبر جيزة 94 و96 و86 و97، وإكسترا جيزة 96” في محافظات الوجه البحري مثل“الدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، وبورسعيد”. كما لفت إلى أن المزاد شهد دخول شركات جديدة مثل شركة“أبو العنين” وجمعية منتجي القطن، بعد فترة من استحواذ شركة“مصر لحليج الأقطان” على المزادات منذ طرحها الشهر الماضي.

وكانت منظومة تداول القطن قد أُطلقت بشكل تجريبي في عام 2019، وتم تعميمها في 2021. وتقوم الحكومة، ممثلة في شركة“مصر لحليج الأقطان”، بدور الوسيط بين مزارعي القطن والمصدرين ومصانع الغزل، حيث تتسلم الحكومة الأقطان من المزارعين مباشرة دون وسطاء، ثم تطرحها للبيع عبر مزاد علني.

وقال وليد السعدني، رئيس جمعية منتجي القطن، في تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن شركة“مصر لحليج الأقطان” اشترت كل الكميات التي تم طرحها في المزادات السابقة، بقيمة تصل إلى نحو مليار جنيه، مشيرًا إلى أن ارتفاع فائدة التمويل من البنوك قد أثر على الشركات.

وتوقع السعدني تسريع وتيرة عقد المزادات خلال الفترة المقبلة ومشاركة عدد أكبر من الشركات.

وكانت وزارة الزراعة قد حددت في فبراير الماضي سعر الضمان لتوريد القطن في الموسم الحالي 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة.