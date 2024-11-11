مصر لحليج الأقطان تفوز بمزاد قطن الشرقية بكمية 37.750 ألف قنطار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) فازت شركة“مصر لحليج الأقطان” بشراء 37.750 ألف قنطار من القطن في مزاد محافظة الشرقية، بالإضافة إلى شراء كميات أخرى واستحواذها على النصيب الأكبر في مزاد الوجه البحري الذي تم عقده يوم الأحد الماضي.
قال مصدر حكومي لـ”البورصة” إن الكمية التي تم شراؤها من مزاد الشرقية كانت من صنف“جيزة 94” بسعر 12 ألف جنيه للقنطار لصالح شركة“مصر لحليج الأقطان”، لافتًا إلى أن الكمية تم تجميعها من خلال 5 مراكز إدارية تشمل“أولاد صقر، والحسينية، وصان الحجر، وأبوكبير، وكفر صقر”.
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وأضاف المصدر أن إجمالي الكميات التي تم بيعها في مزاد الوجه البحرى تقدر بنحو 203 آلاف قنطار من أصناف“سوبر جيزة 94 و96 و86 و97، وإكسترا جيزة 96” في محافظات الوجه البحري مثل“الدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، وبورسعيد”. كما لفت إلى أن المزاد شهد دخول شركات جديدة مثل شركة“أبو العنين” وجمعية منتجي القطن، بعد فترة من استحواذ شركة“مصر لحليج الأقطان” على المزادات منذ طرحها الشهر الماضي.
وكانت منظومة تداول القطن قد أُطلقت بشكل تجريبي في عام 2019، وتم تعميمها في 2021. وتقوم الحكومة، ممثلة في شركة“مصر لحليج الأقطان”، بدور الوسيط بين مزارعي القطن والمصدرين ومصانع الغزل، حيث تتسلم الحكومة الأقطان من المزارعين مباشرة دون وسطاء، ثم تطرحها للبيع عبر مزاد علني.
وقال وليد السعدني، رئيس جمعية منتجي القطن، في تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن شركة“مصر لحليج الأقطان” اشترت كل الكميات التي تم طرحها في المزادات السابقة، بقيمة تصل إلى نحو مليار جنيه، مشيرًا إلى أن ارتفاع فائدة التمويل من البنوك قد أثر على الشركات.
وتوقع السعدني تسريع وتيرة عقد المزادات خلال الفترة المقبلة ومشاركة عدد أكبر من الشركات.
وكانت وزارة الزراعة قد حددت في فبراير الماضي سعر الضمان لتوريد القطن في الموسم الحالي 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة.
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