ارتفاع الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% عند ختام أولى جلسات الأسبوع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية عند ختام تعاملات
الإثنين، مع تداول أغلب القطاعات في المنطقة الخضراء وسط ترقب بيانات اقتصادية هامة ستصدر الأسبوع الجاري.
وعند إغلاق التعاملات، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.15% إلى 512.37 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم شركات البناء 2%.
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وارتفع كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.65% إلى 8125 نقطة، و”داكس” الألماني 1.2% إلى 19448 نقطة، و”كاك” الفرنسي 1.2% إلى 7426 نقطة.
وأغلقت الأسواق الأوروبية على خسائر الأسبوع الماضي في ظل ضبابية المشهد السياسي في ألمانيا، فضلًا عن مخاوف الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب” على السلع المستوردة.
وتتجه أنظار المستثمرين، هذا الأسبوع، إلى البيانات الاقتصادية لاستشراف المزيد حول اتجاه البنك المركزي الأوروبي في الاجتماع المقبل، بداية من صدور مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا غدًا الثلاثاء، وحتى محضر اجتماع المصرف المركزي المقرر صدوره الخميس.
على صعيد سعر الصرف، تراجعت العملة الأوروبية أمام نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.65% إلى 1.0649 دولار في تمام الساعة 07:57 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لتسجل أدنى مستوياتها منذ الأول من مايو.
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