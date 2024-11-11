ارتفاع الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% عند ختام أولى جلسات الأسبوع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإثنين، مع تداول أغلب القطاعات في المنطقة الخضراء وسط ترقب بيانات اقتصادية هامة ستصدر الأسبوع الجاري.

وعند إغلاق التعاملات، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.15% إلى 512.37 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم شركات البناء 2%.

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وارتفع كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.65% إلى 8125 نقطة، و”داكس” الألماني 1.2% إلى 19448 نقطة، و”كاك” الفرنسي 1.2% إلى 7426 نقطة.

وأغلقت الأسواق الأوروبية على خسائر الأسبوع الماضي في ظل ضبابية المشهد السياسي في ألمانيا، فضلًا عن مخاوف الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب” على السلع المستوردة.

وتتجه أنظار المستثمرين، هذا الأسبوع، إلى البيانات الاقتصادية لاستشراف المزيد حول اتجاه البنك المركزي الأوروبي في الاجتماع المقبل، بداية من صدور مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا غدًا الثلاثاء، وحتى محضر اجتماع المصرف المركزي المقرر صدوره الخميس.

على صعيد سعر الصرف، تراجعت العملة الأوروبية أمام نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.65% إلى 1.0649 دولار في تمام الساعة 07:57 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لتسجل أدنى مستوياتها منذ الأول من مايو.