ميناء دمياط ترجئ مناقصة لشراء 3 لنشات إلى الشهر المقبل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أجلت هيئة ميناء دمياط مناقصة بناء وتوريد 3 لنشات لمدة 21 يوما لتقام جلسة فتح المظاريف الفنية لتلك المناقصات مطلع الشهر المقبل.
وتشمل المناقصة توريد وبناء 2 لنش ارشاد سريع من سبيكة الألومنيوم البحري، بالإضافة إلى توريد لنش خدمة قوة شد 20 طنا.
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وشهدت هيئة ميناء دمياط انخفاضا طفيفا فى معدلات تداول للبضائع، خلال أكتوبر الماضي، بلغت 4.11 مليون طن، مقارنة بنحو 4.15 مليون طن، بتراجع طفيف 1%.
وارتفع عدد سفن البضائع العامة والصب السائل بنسبة 11% و43% على التوالى فيما سجلت سفن الصب الجاف والحاويات وسفن الترددى والخدمات تراجعا بنسبة 11% و19% و61% على التوالى مما تسبب فى نقص اجمالى عدد السفن بنسبة 16%.
وسجلت هيئة ميناء دمياط 280 سفينة خلال أكتوبر الماضى مقارنة بـ333 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضى.
وشهدت حركة البضائع المتداولة فى اكتوبر 4.1 مليون طن بانخفاض طفيف 1% فيما بلغ عدد الجاويات المكافئة 123 ألف حاوية مكافئة شملت 55 ألف وارد و 62 ألف صادر وذلك بانخفاض 34%.
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