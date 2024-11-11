ميناء دمياط ترجئ مناقصة لشراء 3 لنشات إلى الشهر المقبل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أجلت هيئة ميناء دمياط مناقصة بناء وتوريد 3 لنشات لمدة 21 يوما لتقام جلسة فتح المظاريف الفنية لتلك المناقصات مطلع الشهر المقبل.

وتشمل المناقصة توريد وبناء 2 لنش ارشاد سريع من سبيكة الألومنيوم البحري، بالإضافة إلى توريد لنش خدمة قوة شد 20 طنا.

موضوعات“النقل” تتجه لطرح الموانئ الجافة بنظام المناقصة العامة على القطاع الخاص تداول 34 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط “العربى للنقل البرى” يعقد اجتماعه الـ72 فى مصر

وشهدت هيئة ميناء دمياط انخفاضا طفيفا فى معدلات تداول للبضائع، خلال أكتوبر الماضي، بلغت 4.11 مليون طن، مقارنة بنحو 4.15 مليون طن، بتراجع طفيف 1%.

وارتفع عدد سفن البضائع العامة والصب السائل بنسبة 11% و43% على التوالى فيما سجلت سفن الصب الجاف والحاويات وسفن الترددى والخدمات تراجعا بنسبة 11% و19% و61% على التوالى مما تسبب فى نقص اجمالى عدد السفن بنسبة 16%.

وسجلت هيئة ميناء دمياط 280 سفينة خلال أكتوبر الماضى مقارنة بـ333 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضى.

وشهدت حركة البضائع المتداولة فى اكتوبر 4.1 مليون طن بانخفاض طفيف 1% فيما بلغ عدد الجاويات المكافئة 123 ألف حاوية مكافئة شملت 55 ألف وارد و 62 ألف صادر وذلك بانخفاض 34%.