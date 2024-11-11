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ميناء دمياط ترجئ مناقصة لشراء 3 لنشات إلى الشهر المقبل - جريدة البورصة

11/11/2024 2:30:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أجلت هيئة ميناء دمياط مناقصة بناء وتوريد 3 لنشات لمدة 21 يوما لتقام جلسة فتح المظاريف الفنية لتلك المناقصات مطلع الشهر المقبل.

وتشمل المناقصة توريد وبناء 2 لنش ارشاد سريع من سبيكة الألومنيوم البحري، بالإضافة إلى توريد لنش خدمة قوة شد 20 طنا.

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وشهدت هيئة ميناء دمياط انخفاضا طفيفا فى معدلات تداول للبضائع، خلال أكتوبر الماضي، بلغت 4.11 مليون طن، مقارنة بنحو 4.15 مليون طن، بتراجع طفيف 1%.

وارتفع عدد سفن البضائع العامة والصب السائل بنسبة 11% و43% على التوالى فيما سجلت سفن الصب الجاف والحاويات وسفن الترددى والخدمات تراجعا بنسبة 11% و19% و61% على التوالى مما تسبب فى نقص اجمالى عدد السفن بنسبة 16%.

وسجلت هيئة ميناء دمياط 280 سفينة خلال أكتوبر الماضى مقارنة بـ333 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضى.

وشهدت حركة البضائع المتداولة فى اكتوبر 4.1 مليون طن بانخفاض طفيف 1% فيما بلغ عدد الجاويات المكافئة 123 ألف حاوية مكافئة شملت 55 ألف وارد و 62 ألف صادر وذلك بانخفاض 34%.

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