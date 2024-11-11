ارتفاع إغلاق الشركات فى المملكة المتحدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تزايدت حالات إفلاس الشركات في المملكة المتحدة بعد أن خفضت الحكومة العمالية الامتيازات الضريبية وزادت الرسوم على أصحاب الأعمال.

تقدم ما لا يقل عن 1,022 شركة بطلبات للإغلاق في الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر، بزيادة قدرها 64% مقارنة بالعام السابق، وفقاً للإشعارات المودعة لدى صحيفة“جازيت”.

موضوعاتالاقتصاد الروسى يدخل فى مواجهة مع التضخم المتصاعد ارتفاع الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% عند ختام أولى جلسات الأسبوع بلاك روك تستثمر مليارى دولار فى الأسهم الأمريكية للاستفادة من الزخم

ويشكل هذا الوضع صداعاً محتملاً للمستشارة المالية رايتشل ريفز، التي ستحاول تغيير توجهات موازنتها القائمة على زيادة الضرائب عبر خطاب موجه للأعمال التجارية هذا الأسبوع يركز على دعم النمو الاقتصادي وأهمية التجارة الحرة.

كما ستقوم المستشارة بطرح خطة للتعاون مع القطاع المالي وإصلاح نظام التقاعد في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء“بلومبرج”.

وقد بدأ بعض أصحاب الشركات القادرة على الوفاء بالتزاماتها بالفعل بتصفية أعمالهم قبل الإعلان عن موازنة 30 أكتوبر، حيث كان من المتوقع على نطاق واسع أن تزيد ريفز الضرائب على الثروات.

وبالفعل، قامت بإلغاء تخفيض ضريبي على المكاسب الرأسمالية يُعرف بتخفيف بيع أصول الأعمال، بحيث سيرتفع العبء الضريبي للمستفيدين من هذا التخفيض من 10% إلى 14% مع خطط لزيادته إلى 18% بحلول عام 2026.

كما رفعت الحكومة العمالية معدلات الضريبة الأساسية على المكاسب الرأسمالية، في حين حذر رؤساء قطاع الضيافة من تخفيضات في الوظائف بعد زيادة ضريبة الأجور الرئيسية- مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل- ورفع الحد الأدنى للأجور.

وتشير بيانات النمو المرتقبة هذا الأسبوع إلى أن اقتصاد بريطانيا يفقد زخمه بعد التباطؤ الذي شهده في الربع الثالث، وفقاً لتحليل“بلومبرج إيكونوميكس”، الذي أضاف أن المستهلكين يظهرون تردداً في الإنفاق على الرغم من ارتفاع الأجور الحقيقية بشكل صحي.