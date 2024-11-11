((تنمية)) تحصل على شهادة المعايير الدولية لأمن بيانات بطاقات الدفع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) حصلت شركة ((تنمية))- التابعة لمجموعة إي إف چي القابضة على شهادة (PCI DSS)، المعايير الدولية لأمن البيانات في قطاع بطاقات الدفع من شركة” نيتورك إنتيلجيس”، وتأتي تلك الخطوة تكليلًا لالتزام ((تنمية )) بحماية وتأمين بيانات حاملي البطاقات بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية لأمن البيانات.
وبموجب معايير شهادة (PCI DSS)ستلتزم ((تنمية )) بتطبيق بروتوكولات أمان صارمة لحماية بيانات حاملي البطاقات من مخاطر الهجمات الإلكترونية أو اختراق البيانات، كما تساهم هذه الشهادة في تحسين إدارة البيانات والسياسات الأمنية الداخلية، مما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية.
موضوعات متعلقة
“النيل لإعادة التدوير” تدشّن مصنعًا فى“اقتصادية قناة السويس” باستثمارات 20 مليون دولار انطلاق قمة مصر الثالثة لحلول الأعمال يوم 25 نوفمبر تأسيس كيان مصرى خليجى لخدمة الاستثمارات المشتركة
وقالت الشركة فى بيان إنع بالإضافة إلى ذلك، تعكس الشهادة جهود الشركة في التعامل مع البيانات المالية الخاصة بالعملاء بأعلى مستويات الحماية والأمان، مما سيعزز ثقتهم في الشركة وكذلك مصداقيتها لدى الشركاء والجهات المعنية.
أضافت أن تدابير الحماية المعتمدة من هذه الشهادة ستسهم في الحد من العمليات الاحتيالية وسرقة البيانات وتقليل الخسائر الناتجة عن هذه الممارسات مما سيثمر عن خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، قال كريم السقا، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة ((تنمية ))، إن حصول الشركة على شهادة المعايير الدولية لأمن البيانات في قطاع بطاقات الدفع لأنها تعكس التزامها الجاد بتأمين البيانات المالية وتعزز ثقة العملاء في تدابير الحماية التي تعتمدها، مشيرًا إلى أن الشركة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على أمن وسرية المعلومات في ضوء التحول الرقمي للخدمات المالية.
وأضاف السقا أن الحصول على الشهادة المرموقة يعكس قوة البنية الأساسية التي تمتلكها الشركة لمنع الهجمات الإلكترونية واختراق البيانات، مؤكدًا أن تلك الخطوة تمهد الطريق لحصول ((تنميه)) على شهادة ISO 27001، مما يعزز التزامها بحماية وتأمين البيانات.
وشهادة المعايير الدولية لأمن البيانات في قطاع بطاقات الدفع هي شهادة معترف بها دوليًا تمنح للجهات التي تقوم بنقل ومعالجة وتخزين البيانات المالية وفقًا للقواعد والإرشادات التي أقرتها مجموعة من المؤسسات البارزة في قطاع بطاقات الدفع لحماية البيانات الشخصية لحاملي البطاقات واعتماد صحة البيانات.
وتقوم الشركات باعتماد المعايير لتعزيز ممارسات حماية البيانات ضد الهجمات الإلكترونية وتلبية متطلبات الامتثال لتأمين البيانات، مما يجنبها العقوبات والغرامات المرتبطة بعدم الامتثال. كما تساهم هذه المعايير في تسهيل تطبيق تدابير الحماية والحد من تعقيدات ونطاق تدقيق الامتثال. علاوة على ذلك، تساعد هذه المعايير الشركات في تعزيز مستويات ثقة العملاء فيما يتعلق بحماية بياناتهم السرية بكفاءة وفعالية.
MENAFN11112024000202011048ID1108873360
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.