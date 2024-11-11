((تنمية)) تحصل على شهادة المعايير الدولية لأمن بيانات بطاقات الدفع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت شركة ((تنمية))- التابعة لمجموعة إي إف چي القابضة على شهادة (PCI DSS)، المعايير الدولية لأمن البيانات في قطاع بطاقات الدفع من شركة” نيتورك إنتيلجيس”، وتأتي تلك الخطوة تكليلًا لالتزام ((تنمية )) بحماية وتأمين بيانات حاملي البطاقات بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية لأمن البيانات.

وبموجب معايير شهادة (PCI DSS)ستلتزم ((تنمية )) بتطبيق بروتوكولات أمان صارمة لحماية بيانات حاملي البطاقات من مخاطر الهجمات الإلكترونية أو اختراق البيانات، كما تساهم هذه الشهادة في تحسين إدارة البيانات والسياسات الأمنية الداخلية، مما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية.

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وقالت الشركة فى بيان إنع بالإضافة إلى ذلك، تعكس الشهادة جهود الشركة في التعامل مع البيانات المالية الخاصة بالعملاء بأعلى مستويات الحماية والأمان، مما سيعزز ثقتهم في الشركة وكذلك مصداقيتها لدى الشركاء والجهات المعنية.

أضافت أن تدابير الحماية المعتمدة من هذه الشهادة ستسهم في الحد من العمليات الاحتيالية وسرقة البيانات وتقليل الخسائر الناتجة عن هذه الممارسات مما سيثمر عن خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال كريم السقا، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة ((تنمية ))، إن حصول الشركة على شهادة المعايير الدولية لأمن البيانات في قطاع بطاقات الدفع لأنها تعكس التزامها الجاد بتأمين البيانات المالية وتعزز ثقة العملاء في تدابير الحماية التي تعتمدها، مشيرًا إلى أن الشركة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على أمن وسرية المعلومات في ضوء التحول الرقمي للخدمات المالية.

وأضاف السقا أن الحصول على الشهادة المرموقة يعكس قوة البنية الأساسية التي تمتلكها الشركة لمنع الهجمات الإلكترونية واختراق البيانات، مؤكدًا أن تلك الخطوة تمهد الطريق لحصول ((تنميه)) على شهادة ISO 27001، مما يعزز التزامها بحماية وتأمين البيانات.

وشهادة المعايير الدولية لأمن البيانات في قطاع بطاقات الدفع هي شهادة معترف بها دوليًا تمنح للجهات التي تقوم بنقل ومعالجة وتخزين البيانات المالية وفقًا للقواعد والإرشادات التي أقرتها مجموعة من المؤسسات البارزة في قطاع بطاقات الدفع لحماية البيانات الشخصية لحاملي البطاقات واعتماد صحة البيانات.

وتقوم الشركات باعتماد المعايير لتعزيز ممارسات حماية البيانات ضد الهجمات الإلكترونية وتلبية متطلبات الامتثال لتأمين البيانات، مما يجنبها العقوبات والغرامات المرتبطة بعدم الامتثال. كما تساهم هذه المعايير في تسهيل تطبيق تدابير الحماية والحد من تعقيدات ونطاق تدقيق الامتثال. علاوة على ذلك، تساعد هذه المعايير الشركات في تعزيز مستويات ثقة العملاء فيما يتعلق بحماية بياناتهم السرية بكفاءة وفعالية.