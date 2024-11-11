الاقتصاد الروسى يدخل فى مواجهة مع التضخم المتصاعد - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) برزت سرقات الزبدة مؤخراً كدليل على التأثير العميق للتضخم المتزايد على الاقتصاد الروسي، وسط مواصلة الإنفاق العسكري الكبير في ظل الحرب.

فقد أسهمت ميزانية الأسلحة والذخيرة الضخمة التي خصصها الرئيس فلاديمير في الحفاظ على تفوق موسكو العسكري في أوكرانيا، لكنها بدأت تؤدي إلى ارتفاع متزايد في أسعار السلع الأساسية اليومية.

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في مدينة يكاترينبورج، التي تُعد معقل الصناعة الدفاعية في روسيا، أظهرت كاميرات المراقبة مؤخراً مشهداً لرجلين مقنعين يقتحمان متجراً للألبان، حيث قام أحدهما بنهب صندوق النقود، فيما انشغل الآخر بسرقة 20 كيلوجراماً من الزبدة.

ألكسندرا بروكوبينكو، الزميلة في مركز كارنيجي في برلين، علّقت على هذه الحادثة قائلة:“أي مصنع لإنتاج الزبدة سيحرص على العمل بنظام ثلاث نوبات لتلبية الطلب المتزايد، إلا أن نقص الأيدي العاملة يمثل عائقاً”.

وأضافت:“لا يمكن الجمع بين محاربة التضخم وخوض حرب في الوقت ذاته”.

البنك المركزي الروسي توقع أن تصل نسبة التضخم إلى 8.5% هذا العام، وهو ضعف الهدف المحدد، في وقت تواصل فيه أسعار السلع الاستهلاكية، كمنتج الزبدة الذي ارتفع بنسبة 26% عن العام الماضي، الصعود بوتيرة متسارعة، ما دفع بعض المتاجر إلى بيعها في صناديق بلاستيكية مزودة بأقفال مغناطيسية، بحسب ما ذكرته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

في محاولة منه لاحتواء الوضع، دعا بوتين المسؤولين للعمل على استقرار الاقتصاد، فيما رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي إلى 21% في أكتوبر.

ومع ذلك، لم تُظهر الحكومة الروسية أي نية لتقليص الإنفاق العسكري، الذي يُتوقع أن يصل إلى رقم قياسي يبلغ 13.5 تريليون روبل (138 مليار دولار) في موازنة العام المقبل.

ووصفت إيلينا ريباكوفا، الزميلة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، هذا الوضع بأنه“حالة كلاسيكية من دفع الاقتصاد إلى ما يتجاوز طاقته”.

فقد أسفر ارتفاع الإنفاق الدفاعي عن طفرة في التوظيف بقطاع الدفاع، حيث تعمل العديد من المصانع بنظام ثلاث نوبات، ما أدى إلى انخفاض البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 2.4%، وأجبر القطاع الخاص على رفع الأجور لمواكبة الطلب، مما جعل من الصعب زيادة إنتاج السلع والخدمات دون التسبب في زيادات كبيرة في الأسعار.

أشارت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، في خطابها أمام البرلمان في أواخر أكتوبر إلى أن التضخم المستمر يمثل دليلاً واضحاً على أن“الطلب تجاوز بشكل كبير القدرة الإنتاجية للاقتصاد”.

وأضافت أنه“في بعض القطاعات، لم يتبقَّ أي معدات احتياطية، حتى تلك القديمة”.

وجاء هذا الإنفاق الدفاعي الكبير في وقت تعاني فيه روسيا من انخفاض إيرادات صادراتها من المواد الخام، وصعوبة تحويل الروبل، وضغوط أمريكية تقيد المدفوعات للسلع، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع اليومية.

وتزداد روسيا اعتماداً على الواردات، في وقت تجد فيه البلاد صعوبة في السيطرة على تكاليفها.

وتعني هذه الزيادة في الإنفاق العسكري أن تأثير التضخم أصبح ملموساً بشكل متباين بين الروس، حسب قربهم من قطاع الدفاع.

خلال السنوات السبع الماضية، ارتفعت الأجور في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والصناعات الثقيلة والبناء بنسبة 170%، بحسب هيئة الإحصاء الروسية“روسستات”، بينما ارتفعت الأجور في قطاعي التعليم والخدمات البلدية بنسبة تتراوح بين 10% و 20%.

وأكدت نابيولينا في خطابها أمام مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية“مجلس الدوما”، أن“التضخم هو استقطاع مباشر من دخول المواطنين. الأجور والدخول لا ترتفع للجميع، وهناك فجوة واضحة”.

وقد أثارت الزيادات المتواصلة في أسعار الفائدة انتقادات متزايدة من قادة الصناعة مثل سيرجي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لشركة“روستك” الروسية لصناعة الأسلحة، الذي أعرب في أكتوبر عن أن ارتفاع تكلفة رأس المال يعوق قدرة الشركة على بيع الأسلحة في الخارج.

وقد أقر بوتين بهذه المخاوف في خطابه الاقتصادي أواخر الشهر الماضي، داعياً المسؤولين إلى دعم“نمو بنّاء” في قروض الشركات.

فيما ألقت نابيولينا اللوم على نقص اليد العاملة الناجم عن الإنفاق المرتفع في قطاع الدفاع، معتبرةً إياه السبب الرئيسي للتضخم المتصاعد، بدلاً من تكاليف الاقتراض أو قضايا الطاقة الإنتاجية.

واختتمت قائلة:“ماذا سيحدث إذا قرر الجميع فجأة شراء معدات صناعية بقروض ميسرة؟ لا توجد أيدٍ عاملة كافية لإنتاج المزيد من المعدات”.