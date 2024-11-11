“النيل لإعادة التدوير” تدشّن مصنعًا فى“اقتصادية قناة السويس” باستثمارات 20 مليون دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقّعت شركة“النيل لإعادة التدوير” عقد مشروع لإعادة تدوير مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت مع المطور الصناعي، شركة التنمية الرئيسية (MDC)، باستثمارات 20 مليون دولار.

وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المصنع سيُقام داخل منطقة السخنة الصناعية ويستهدف إعادة تدوير زجاجات البولي إيثيلين تيريفثاليت وتحويلها إلى مواد معاد تدويرها صالحة للاستخدام الغذائي.

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وأضاف أن المصنع سيُقام على مساحة 12 ألف متر مربع ويوفر 500 فرصة عمل، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في النصف الأول من عام 2025.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصنع تصل إلى 22 ألف طن سنويًا، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 40 ألف طن سنويًا.

وستُستخدم المواد البلاستيكية المعاد تدويرها في تصنيع عبوات مثل الزجاجات البلاستيكية وحاويات المواد الغذائية، مع استهداف التصدير للأسواق الخارجية.

وأكد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد حققت خطوات رائدة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في قطاع الوقود الأخضر والصناعات المكملة له، إضافة إلى المنتجات التي تعتمد على الوقود الأخضر في عمليات التصنيع، إلى جانب نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر.

ويأتي مشروع شركة“النيل لإعادة التدوير” متسقًا مع استراتيجية الهيئة لتعزيز الاستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر من خلال إعادة التدوير.

والجدير بالذكر أن تصنيع مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) يعد خطوة هامة نحو الاستدامة، حيث يسهم في تقليل النفايات البلاستيكية ويعزز إعادة استخدام الموارد عبر عمليات إعادة التدوير.



