“النيل لإعادة التدوير” تدشّن مصنعًا فى“اقتصادية قناة السويس” باستثمارات 20 مليون دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقّعت شركة“النيل لإعادة التدوير” عقد مشروع لإعادة تدوير مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت مع المطور الصناعي، شركة التنمية الرئيسية (MDC)، باستثمارات 20 مليون دولار.
وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المصنع سيُقام داخل منطقة السخنة الصناعية ويستهدف إعادة تدوير زجاجات البولي إيثيلين تيريفثاليت وتحويلها إلى مواد معاد تدويرها صالحة للاستخدام الغذائي.
موضوعات متعلقة
((تنمية)) تحصل على شهادة المعايير الدولية لأمن بيانات بطاقات الدفع انطلاق قمة مصر الثالثة لحلول الأعمال يوم 25 نوفمبر تأسيس كيان مصرى خليجى لخدمة الاستثمارات المشتركة
وأضاف أن المصنع سيُقام على مساحة 12 ألف متر مربع ويوفر 500 فرصة عمل، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في النصف الأول من عام 2025.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصنع تصل إلى 22 ألف طن سنويًا، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 40 ألف طن سنويًا.
وستُستخدم المواد البلاستيكية المعاد تدويرها في تصنيع عبوات مثل الزجاجات البلاستيكية وحاويات المواد الغذائية، مع استهداف التصدير للأسواق الخارجية.
وأكد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد حققت خطوات رائدة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في قطاع الوقود الأخضر والصناعات المكملة له، إضافة إلى المنتجات التي تعتمد على الوقود الأخضر في عمليات التصنيع، إلى جانب نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر.
ويأتي مشروع شركة“النيل لإعادة التدوير” متسقًا مع استراتيجية الهيئة لتعزيز الاستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر من خلال إعادة التدوير.
والجدير بالذكر أن تصنيع مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) يعد خطوة هامة نحو الاستدامة، حيث يسهم في تقليل النفايات البلاستيكية ويعزز إعادة استخدام الموارد عبر عمليات إعادة التدوير.
MENAFN11112024000202011048ID1108873358
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.