القمة العربية الإسلامية في الرياض حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) يشارك قادة وزعماء وممثلو بلدان عربية وإسلامية اليوم الاثنين في القمة العربية الإسلامية المقررة في العاصمة السعودية الرياض، لبحث اتخاذ موقف موحد لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

و غادر الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، الاثنين، متوجها إلى السعودية لترؤس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية والإسلامية "غير العادية".

و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي

حيث علق راتب : نتائج القمة العربية والإسلامية بعطيكو اياها من الان خطيرة جدا .. إدانة واستنكار

و قال أبو أنس : ما هي إلا تكلفة وصرف الوقت والمال لا تقدم ولا تؤخر ولا تسمن ولا تغني من جوع بعد الذي جرى ويجري في غزة وفلسطين ولبنان إسرائيل تفعل ما تشاء وقت ما تريد وتقتل وتسفك ووصل هيمنتها وبطشها للبنان تهجير وقتل وتشريد الآلاف، لكل ذلك لا داعي للقمم التي لا تتفق ولا تجمع

و أضافت رقية : يارب تجمع كلمتهم على الحق و هي نصرة الشعب الفلسطيني و اللبناني

و علق نادر : بحفظ الله و رعايته ملكنا الغالي، حماك الله و سدد خطاك

و قال فارس : نسأل الله العلي العظيم أن تكون هذه القمة العربية اجتماعا على الخير و أن تتوقف الحرب على لبنان وفلسطين، يا الله وترجع قيمة العرب كما كانت وقال تعالى اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

و أضاف زبن الشمايلة : دائما القمة العربية لها وجهة نظر لخدمة الشعوب والدفاع عنها وعن الأرض العربية.

وأدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا للملك بحضور هيئة الوزارة.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.

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