القمة العربية الإسلامية في الرياض حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) يشارك قادة وزعماء وممثلو بلدان عربية وإسلامية اليوم الاثنين في القمة العربية الإسلامية المقررة في العاصمة السعودية الرياض، لبحث اتخاذ موقف موحد لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.
و غادر الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، الاثنين، متوجها إلى السعودية لترؤس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية والإسلامية "غير العادية".
و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي
حيث علق راتب : نتائج القمة العربية والإسلامية بعطيكو اياها من الان خطيرة جدا .. إدانة واستنكار
و قال أبو أنس : ما هي إلا تكلفة وصرف الوقت والمال لا تقدم ولا تؤخر ولا تسمن ولا تغني من جوع بعد الذي جرى ويجري في غزة وفلسطين ولبنان إسرائيل تفعل ما تشاء وقت ما تريد وتقتل وتسفك ووصل هيمنتها وبطشها للبنان تهجير وقتل وتشريد الآلاف، لكل ذلك لا داعي للقمم التي لا تتفق ولا تجمع
و أضافت رقية : يارب تجمع كلمتهم على الحق و هي نصرة الشعب الفلسطيني و اللبناني
و علق نادر : بحفظ الله و رعايته ملكنا الغالي، حماك الله و سدد خطاك
و قال فارس : نسأل الله العلي العظيم أن تكون هذه القمة العربية اجتماعا على الخير و أن تتوقف الحرب على لبنان وفلسطين، يا الله وترجع قيمة العرب كما كانت وقال تعالى اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
و أضاف زبن الشمايلة : دائما القمة العربية لها وجهة نظر لخدمة الشعوب والدفاع عنها وعن الأرض العربية.
وأدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا للملك بحضور هيئة الوزارة.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · القمة العربية الإسلامية في الرياض حديث مواقع التواصل
MENAFN11112024000209011053ID1108872549
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.