انتخاب الشيخة حياة بنت عبدالعزيز رئيسا لاتحاد الطاولة لفترة جديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) فازت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، برئاسة الاتحاد للأربع سنوات القادمة وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، التي عقدت بحضور ممثلي عن الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية البحرينية والأندية الأعضاء وسط أجواء عائلية تؤكد الالتحام وروح العائلة الواحدة التي تعيشها أسرة كرة الطاولة البحرينية.
وحصدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة على 10 أصوات، فيما حصل حمد أحمد بوحجي على صوت واحد.
وتنافس 9 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، حيث فاز بالعضوية كلا من؛ السيدجعفر هادي محفوظ (11 صوتا)، بدر صالح شمسان (11 صوتا)، خالد عبدالله البوسميط (11 صوتا)، سلمان يوسف سلمان (11 صوتا)، عبدالله إبراهيم فرج (9 أصوات)، علي عبدعلي المادح (11 صوتا)، وفريد محمد الدوسري (10 أصوات)، فيما حصل عيسى جاسم الحداد على صوتين، ومحمد عبدالوهاب بوكمال على صوت واحد.
وشهدت الجمعية العمومية حضور كافة الأندية الأعضاء واكتمال النصاب، حيث بدأت كلمة ترحيبية من رئيس الاتحاد، ومناقشة التقريرين الإداري والمالي، حيث اتيحت الفرصة للأندية بمناقشتها على أكمل وجه خصوصاً التقرير المالي حيث ابدت عددا من الأندية بعض الملاحظات التي رد عليها مجلس الادارة بكافة التفاصيل، وتم تشكيل لجنة لمناقشة المقترحات المقدمة من الأندية.
MENAFN11112024000055011008ID1108872534
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.