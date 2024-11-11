الملكية للأعمال الإنسانية تطلق مُبادرة (فلس يُغير حياة) مع شركة الخدمات المالية العربية (AFS)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اتفاقية شراكة مع شركة الخدمات المالية العربية (AFS) المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، يتم من خلالها تنفيذ مُبادرة "فلس يُغير حياة" لاستقطاع فلس واحد من كل معاملة تتم على أجهزة نقاط البيع الذكية التابعة للشركة، على أن يتم التبرع بالمبلغ الإجمالي المكتسب على مدار العام للمؤسسة الملكية لدعم جهودها لتنفيذ برامج الرعاية الشاملة للأيتام والأرامل وتمكين الأفراد.
وتم توقيع الاتفاقية بين الشيخ علي بن خليفة آل خليفة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، و سامر سليمان الرئيس التنفيذي لشركة AFS.
وعبر الشيخ علي بن خليفة آل خليفة عن تقديره وامتنانه لهذه الشراكة، قائلاً: "إن الدعم المقدم من شركة AFS لتنفيذ هذه المبادرة سيعزز بشكل كبير جهودنا المستمرة لتمكين الإنسان، ونُثمن هذا التعاون الذي سينعكس بصورة إيجابية على مجمل البرامج التي تنفذها المؤسسة للأيتام والأرامل المكفولين".
من جانبه، قال سامر سليمان: "نحن فخورون في AFS بهذه الشراكة مع المؤسسة الملكية من خلال تنفيذ هذه المبادرة النبيلة، كما أن التزامنا بالمجتمع هو جزء أساسي من عملياتنا عبر جميع مكاتبنا الإقليمية. وتتضمن هذه الاتفاقية أن تساهم كل معاملة على أجهزة نقاط البيع التابعة لشركة AFS بشكل مباشر في رفاهية المجتمع البحريني".
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