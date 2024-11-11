وصول فريق الصقور السعودية والقوات الجوية الباكستانية إلى البحرين استعداداً لمعرض البحرين الدولي للطيران

(MENAFN
- FinMark Communications) المنامة – 10 نوفمبر 2024: هبط فريق الصقور السعودية والقوات الجوية الباكستانية في قاعدة الصخير الجوية استعداداً للمشاركة في العروض الجوية لمعرض البحرين الدولي للطيران، الذي سيُقام خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2024 تحت رعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبإشراف ومتابعة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك ورئيس اللجنة المنظمة العليا للمعرض.
و من المقرر أن يتضمن معرض البحرين الدولي للطيران عرضاً لأكثر من 125 نوعاً من الطائرات، حيث ستتاح للزوار فرصة مشاهدة الطائرات عن قرب، والاستمتاع بالعروض الجوية التي تجسد أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع الطيران.
يعتبر فريق "الصقور السعودية" من أبرز فرق الاستعراضات الجوية على مستوى العالم، وهو الفريق الرسمي للقوات الجوية الملكية السعودية ويستخدم طائرات "BAE Hawk Mk.65". تم إنشاء الفريق للتعريف بإمكانات وقدرة الطيار السعودي على تطويع الآلة واستعراض قدرات الطيارين والفنيين السعوديين عبر عروض جوية متنوعة.
كما تعود القوات الجوية الباكستانية للمشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران، لتقديم عرض جوي مميز، بعد مشاركتها مؤخراً في تمرين "درع إندوس" مع جمهورية الصين الشعبية، وتعد القوات الجوية الباكستانية، ثامن أكبر قوة جوية على مستوى العالم، وتملك أكبر أسطول جوي في الدول الإسلامية.
تتوفر التذاكر العائلية ابتداءً من 5 دنانير بحرينية والدخول مجاني للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة. لمزيد من المعلومات حول الطائرات المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران أو لحجز التذاكر، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني ().
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