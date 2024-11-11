مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية يحصل على أعلى شهادة للتميز في الرعاية التي تركز على الشخص من بلانتري

(MENAFN
- APCO Worldwide) الظهران، المملكة العربية السعودية، 11 نوفمبر 2024: حصل مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية على "شهادة بلانتري الذهبية للتميز في الرعاية التي تركز على الشخص" للمرة الثانية، مما يؤكد ريادته العالمية في هذا المجال. تصنف الشهادة، التي تعترف بخدمات الرعاية الصحية التي تركز على الشخص، مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية من بين 117 منظمة رعاية صحية فقط في جميع أنحاء العالم، ومن بين أقل من 10 في المملكة العربية السعودية.
تمثل شهادة بلانتري الذهبية أعلى مستوى من التقدير في الرعاية التي تركز على الشخص، مما يسلط الضوء على التزام مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية بتوفير بيئة رعاية صحية تعطي الأولوية لتفضيلات وقيم واحتياجات مرضانا وعائلاتنا وموظفينا والمجتمع الأوسع. تسلط هذه الشهادة الضوء على تركيزنا الثابت على ضمان راحة المريض ومشاركته في كل مرحلة من مراحل عملية الرعاية. من خلال دمج الممارسات القائمة على الأدلة وردود أفعال المرضى ونماذج الرعاية التعاونية، يواصل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وضع معايير جديدة في تقديم الرعاية الصحية من خلال نهج شامل ومتكامل يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتوفير رعاية عالية الجودة ومتاحة للجميع. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الدكتور مايكل والش، الرئيس التنفيذي لشركة جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية: "إن الحصول على شهادة Planetree Gold للمرة الثانية هو شهادة على التزامنا الراسخ بتقديم رعاية صحية استثنائية تركز على المريض. يعكس هذا التقدير مهمتنا في تقديم الرعاية الصحية التي تجمع بين التميز السريري والتركيز العميق على الاحتياجات الفريدة لكل مريض وعائلته. في مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، نسعى باستمرار إلى الابتكار ومواكبة التطورات في الرعاية الصحية، وضمان راحة ورفاهية مرضانا في صميم كل قرار نتخذه. كما يوضح هذا الإنجاز التزام فريقنا بتوفير بيئة لا تهتم بالمرضى وأسرهم فحسب، بل تعمل أيضًا على تمكينهم واحترامهم، مما يجعلهم مركز رحلتهم في مجال الرعاية الصحية".
تم منح الشهادة بعد التحقق من صحة التجربة الحية الصارمة لممارسات وثقافة الرعاية التي تركز على الشخص في مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، مع التركيز على مجالات رئيسية مثل جودة تفاعلات المريض مع مقدم الرعاية، والوصول إلى معلومات الرعاية الصحية، والبيئة المادية للرعاية الصحية. تفوق مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في العديد من المجالات، بما في ذلك التواصل الفعال بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، ومستويات عالية من مشاركة الموظفين، والسياسات المتقدمة مثل عدم الحضور والسجلات الطبية المشتركة. ساهمت هذه الممارسات في بيئة رعاية تعاونية حيث يتم تمكين المرضى وأسرهم من المشاركة بنشاط في صنع القرار.
قال مايكل جوليانو، رئيس شركة بلانيتيري: "شهادة بلانيتيري هي الجائزة الوحيدة التي تعترف بالتميز في التركيز على الشخص عبر سلسلة متواصلة من الرعاية". "تشير هذه الشهادة الذهبية للمرضى والمجتمع إلى أن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي هو منظمة يتعاون فيها الموظفون مع المرضى وأسرهم، وحيث تعتبر راحة المريض والأسرة وتمكينهما ورفاهيتهم مكونات أساسية لتقديم رعاية سريرية عالية الجودة."
يمتد التزام مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بالرعاية التي تركز على الشخص أيضًا إلى تركيزه على رفاهية المتخصصين في الرعاية الصحية. وإدراكًا منه لضرورة مشاركة الموظفين وتمكينهم لتقديم رعاية استثنائية، عمل المركز على إنشاء ثقافة داعمة في مكان العمل تعمل بنشاط على إشراك الموظفين في جهود التحسين المستمر. ساهم هذا النهج بشكل كبير في بناء ثقافة إيجابية في مكان العمل تعمل بشكل مباشر على تعزيز نتائج وتجارب المرضى.
من خلال دمج ملاحظات المرضى والأسرة باستمرار في نماذج الرعاية الصحية الخاصة به، يعمل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على ترسيخ دوره كقائد موثوق به في تطوير الرعاية الصحية المبتكرة والرحيمة في المملكة العربية السعودية. وعليه، فإن شهادة Planetree Gold تعترف بالتميز المستمر لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في تقديم الرعاية الصحية وتسلط الضوء على جهوده الرامية إلى خلق بيئة رعاية صحية يتفاعل فيها المرضى وأسرهم والموظفين لخلق تجارب رعاية صحية ذات مغزى وتأثير، بما يتماشى مع رؤية 2030 لمستقبل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.
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