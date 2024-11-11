بنك "إلى" يطلق حملتي مجوهرات للفوز بجوائز كبيرة في شهر نوفمبر

(MENAFN
- Bank ABC) المنامة، البحرين: يُقدم بنك "إلى"، التابع لبنك ABC، لزبائنه أصحاب البطاقات الائتمانية والخصم المباشر فرصتين سانحتين للفوز بجوائز كبيرة عند شرائهم للمجوهرات هذا الشهر. ويمكن لزبائنه المشاركة في الحملتين حتى تاريخ 30 نوفمبر 2024.
يُمكن لأصحاب البطاقات الائتمانية الدخول تلقائيًا في السحب على الجوائز عند شراء الذهب أو المجوهرات بقيمة تزيد عن 200 دينار بحريني باستخدام بطاقاتهم. وسيتم اختيار ثلاث أشخاص محظوظين للفوز باسترداد نقدي بقيمة تصل إلى 5,000 دينار بحريني على مشترياتهم من الذهب والمجوهرات باستخدام بطاقات "إلى" الائتمانية.
كما أصبح بإمكان أصحاب البطاقات الائتمانية إجراء عمليات شراء كبيرة بكل راحة وسهولة بفضل ميزة خطة الدفع الميسر. يُمكن لزبائن بنك "إلى" شراء المجوهرات التي تزيد قيمتها عن 100 دينار بحريني وتقسيط المبلغ بشكل شهري دون فوائد لمدة تصل إلى سنة واحدة، وذلك من خلال خطوات بسيطة عبر تطبيق بنك "إلى".
تتُيح الحملة الثانية لأصحاب بطاقات الخصم المباشر فرصة الدخول في السحب والفوز بسبيكة ذهب تزن 50 جرامًا. كل ما على الزبائن فعله هو شراء ذهب أو مجوهرات بقيمة تزيد عن 200 دينار بحريني باستخدام بطاقات "إلى" بريميم أو كلاسيك للخصم المباشر، وسيتم اختيار شخصين محظوظين للفوز بهذه الجائزة القيمة.
وفي تعليق لها على إطلاق الحملتين، قالت السيدة ندى طرادة، رئيس الأعمال والعملاء لدى بنك "إلى": في ظل استضافة مملكة البحرين لمعرض الجواهر العربية في شهر نوفمبر، والذي يُعد أحد أكبر معارض المجوهرات في الشرق الأوسط، وتزامنًا مع بداية موسم الاحتفالات الذي يشهد إقبالًا متزايدًا على شراء الذهب والمجوهرات الثمينة، يسر بنك "إلى" تقديم جوائز سخية للفائزين المحظوظين من خلال حملتين تم إعدادهما خصيصًا حسب احتياجات الزبائن."
كما أضافت السيدة طرادة قائلة: "باستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم مباشر من بنك "إلى"، يحظى زبائننا بفرصة ذهبية لاسترداد قيمة مشترياتهم من المجوهرات أو الفوز بسبيكة ذهب ذات قيمة عالية. هذه هي إحدى الطرق التي نعبر فيها عن تقديرنا لزبائننا والتزامنا بمساعدتهم على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المالية."
يساهم تطبيق بنك "إلى"، الحائز على جوائز مرموقة، في تلبية احتياجات الزبائن المتغيرة باستمرار من خلال توفير تجربة مصرفية سلسة وسريعة، مما يجعله جزءًا لا يتجزأ من تفاصيل حياتهم اليومية. إلى جانب التحكم الكامل في أموالهم واستخدام أدوات ادخار رقمية ذكية، يتمتع زبائن بنك "إلى" بخدمات بطاقات سلسة. يستفيد زبائن بنك "إلى" من مجموعة من المزايا الحصرية التي توفرها بطاقات الائتمان والخصم المباشر، بما في ذلك الخصومات وعروض التسوق وتناول الطعام لتلبية احتياجات كافة شرائح الزبائن.
قم بالدخول على تطبيق بنك "إلى" اليوم وقدم طلبك للحصول على بطاقة ائتمان أو خصم مباشر لتحظى بفرص الفوز بجوائز قيمة عند شرائك للذهب والمجوهرات، واستمتع بالعديد من المزايا والعروض على مدار العام.
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