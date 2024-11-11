قمة تقنية الأموال انطلقت في نسختها الثالثة بالشراكة مع بنك الكويت الوطني

(MENAFN
- Bensirri PR) الكويت، 10 نوفمبر، 2024: أعلنت اليوم "قمم الجريدة" لتنظيم المؤتمرات عن تعاون استراتيجي مع بنك الكويت الوطني لتنظيم النسخة الثالثة من قمة "تقنية الأموال 2024 MoneyTech"، القمة الأولى للمستثمرين والتكنولوجيا المالية في الكويت، والتي عُقِدت في فندق جراند حياة الكويت يوم الأحد 10 نوفمبر. وأفتتحت أعمال القمة بكلمة القاها رئيس تحرير جريدة الجريدة السيد/ ناصر لافي العتيبي، وألقت السيدة/ شيخة خالد البحر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، الكلمة الرئيسية للقمة بعنوان "مسار النمو المستدام، وسد فجوة المواهب، وخاصة المتعلقة بالمرأة، التي يحتاج إليها الاقتصاد الكويتي".
وكانت نسخة هذا العام منصة لقادة الفكر الاستثماري الاستراتيجي للالتقاء والمشاركة في مناقشات هادفة حول أوجه الاستثمار في شركات التكنولوجيا سريعة النمو وعن الفرص في بيئة استثمارية متغيرة. وشهدت مشاركة قيّمة من متحدثين من خارج الكويت، بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون ومؤسسو الشركات الرائدة في مجالات الاستثمار الجريء والتكنولوجيا المالية.
وكانت أبرز محاور جدول الأعمال للنسخة الثالثة، الكلمة الرئيسية التي ألقتها السيدة/ شيخة خالد البحر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني حول أهمية سد فجوة المواهب وخاصة المتعلقة بالمرأة لتمكين نمو القطاع الخاص الكويتي وقد تبع الكلمة الرئيسية جلسة حوارية ثرية تحت عنوان "سؤال الـ 100 دولار: أين ستستثمر 100 دولار اليوم؟" وناقشت هذه الجلسة كيفية قيام قادة السوق والخبراء الماليين بتوظيف استثمار افتراضي بقيمة 100 دولار في الوقت الحالي، مما يوفر رؤى حول اتجاهات السوق الحالية، والقطاعات ذات القابلية الأعلى للنمو، والمجالات التي يجب التعامل معها بحذر. وشارك في هذه الجلسة السيد / ستيفان جراتزر، المدير التنفيذي، إدارة الثروات المؤسسية، جي بي مورغان سويسرا، والسيد / فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي، شركة كامكو للاستثمار، والسيد / حسن جاسم زينل، مؤسس وشريك إداري، أرزان فينتشر كابيتال.
كما تضمن المؤتمر كلمة رئيسية بعنوان "دراسة حالة عن التحديات التي تواجهها النساء في مكان العمل" قدّمتها السيدة/ سلمى الحجاج من بنك الخليج، وقد تبعتها جلسة نقاشية غنية تحت عنوان "الاستثمارات الجريئة في مرحلة انتقالية: التبصّر في المشهد المتغير للمنطقة"، حيث استعرض المشاركون التغيرات التي تشهدها مجالات الاستثمارات الجريئة في منطقة الخليج والمدفوعة بتطورات السوق الجديدة، فضلاً عن تطور المنظومة القانونية، وجاءت الجلسة بمشاركة السيدة/ هنادي الصالح رئيس مجلس الإدارة في شركة أجيليتي، والسيد/ تامر قدومي المؤسس المشارك والشريك العام في شركة فينتشر سوق، والسيدة / نور سويد، شريك مؤسس، غلوبال فينتشرز للاستثمار الجريء، والسيدة / وفاء العبيدات، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "بلاي بوك".
وفي النصف الثاني من اليوم، احتضنت "قمة تقنية الأموال 2024" جلسة نقاشية قيّمة جاءت بعنوان "تأثير المقاول على الاقتصاد" مع السيدة /دينا الناشئ، شريك والرئيس التنفيذي، الناصر والناشي المتحدة، ولحقتها كلمة رئيسية بعنوان "دور الصناديق السيادية في مجال رأس المال الاستثماري" قدمها السيّد فهد الشارخ من "تيك إنفست" (TechInvest)، وتبعتها جلسة نقاشية مهمة أخرى بعنوان "الطريق إلى الأسواق العامة والخاصة للشركات المحلية"، وقد سلّطت هذه الجلسة الضوء على ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بمفهومها العميق، كونها ضرورة لاستمرارية الأعمال على المدى الطويل، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وكانت هذه الجلسة بمشاركة السيدة/ دلال الشايع نائب أول للرئيس التنفيذي - الاستثمارات البديلة، كامكو إنفست، والسيدة/ رشا عثمان نائب الرئيس التنفيذي - الخدمات المصرفية الاستثمارية (أسواق المال) المركز المالي الكويتي "المركز"، والسيد/ ستيف خياط المؤسس والمدير العام والرئيس التنفيذي لشركة فينكس فينتشر بارتنرز، بالإضافة للسيد/ ربيع خوري الشريك الإداري ومسؤول التخارج الرئيسي لشركة "ميدل إيست فينتشر بارتنرز" (Middle East Venture Partners (MEVP)
كما شهدت قمة الجريدة جلسة مهمة بعنوان "تقييم نهج المنطقة تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة البيئية"، بمشاركة السيدة/ ليلى المطيري الرئيس التنفيذي إنجاز - الكويت، والسيدة/ أندريا دانيل المؤسس والشريك العام لشركة جلوبال ميلينيال كابيتال، والسيدة/ دلال بهبهاني عضو مجلس الإدارة في بورصة الكويت.
من الجدير بالذكر أن قمة "تقنية الأموال 2024 MoneyTech" تنظمها "قمم الجريدة"، وهي الذراع التنظيمي للمؤتمرات لجريدة "الجريدة"، الصحيفة الكويتية الرائدة بالتعاون مع بنك الكويت الوطني والشركاء بنك الخليج، شركة هيومن سوفت القابضة، المركز المالي الكويتي، كامكو انفست، كفيك انفست وشركة طلبات. لمزيد من المعلومات أو الاطلاع على الجدول الكامل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني aljaridasummitsأو متابعة aljaridasummits على منصات التوصل الاجتماعي.
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