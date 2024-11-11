يوباك تدعم الجيل القادم من المعماريين في مشروع شاطئ المسيلة

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- Bensirri PR) الكويت - 10 نوفمبر 2024 - في إطار دعمها المستمر للشباب، قامت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) المتخصصة في إدارة المرافق والعقارات التجارية، بفتح المجال أمام طلبة كلية العمارة بجامعة الكويت للمساهمة بأفكارهم لتطوير بعض المساحات الداخلية والخارجية في موقع شاطئ المسيلة (بلاج 2).
وتوفر هذه الفرصة بيئة عملية تتيح للطلاب تقديم أفكارهم التصميمية والمساهمة في إحدى أهم وجهات الترفيه العائلي في الكويت، التي طورتها شركة المشروعات السياحية مؤخراً في إطار دورها الرائد في قيادة نمو وتطوير قطاع السياحة في الكويت. نظمت يوباك زيارة ميدانية تعليمية لوفد طلابي مكوّن من 18 طالباً وطالبة من كلية العمارة، ومسجلّين في دورة "ستوديو العمارة الداخلية – 5" تحت إشراف الدكتورة/ ريم دشتي، نائب رئيس قسم الاتصال المرئي والداخلي في كلية العمارة بجامعة الكويت. وتم الاتفاق على أن تستكمل هذه الجولة الميدانية بتقديم مقترحات بأفكار تصميمية مبتكرة يعمل الطلاب على تحضيرها بهدف تحسين المساحات الداخلية والاستفادة المثلى من المساحات الخارجية، مع التركيز على الجدوى التجارية للمشروع.
وفي هذا السياق، أعربت يوباك عن اعتزازها بدورها في دعم المواهب الشابة من خلال إتاحة الفرصة للطلاب لاستعراض أفكارهم الإبداعية والمساهمة في مستقبل التصميم المعماري للمشاريع الكويتية الرائدة مثل مشروع شاطئ المسيلة، الوجهة الترفيهية الأحدث والأكثر ترقباً في الكويت، وذلك ضمن حرص الشركة على دعم الابتكار وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتطوير المشاريع التي تخدم المجتمع.
تستعد يوباك حالياً لافتتاح مشروع شاطئ المسيلة بعد فوزها بالعقد المبرم مع شركة المشروعات السياحية لمدة 17 سنة، ويعتبر مشروع شاطئ المسيلة من أهم وجهات الترفيه العائلية في الكويت التي قامت المشروعات السياحية بتطويرها مؤخراً، ويمتد المشروع على مساحة 70,000 متر مربع في موقع مميّز وسهل الوصول، وبعد افتتاح المشروع، وبموجب العقد تتكفل شركة يوباك بمباشرة جميع إجراءات التأجير وإدارة المرافق وعمليات المشروع.
وإلى جانب مساحته الشاسعة، تم تهيئة مشروع شاطئ المسيلة لاحتضان فعاليات ومرافق ترفيهية شيّقة ورياضات مائية ممتعة من خلال شاطئه الرملي الواسع المتضمن مسرحاً مفتوحاً إلى جانب مجموعة متنوعة من أحواض السباحة والملاعب، ومنطقة مخصصة لألعاب ومهارات التسلق. كما يتضمن المشروع قاعة مناسبات متعددة الأغراض، بالإضافة إلى مساحات تجارية للمطاعم والمقاهي والمحلات والمكاتب الإدارية. كذلك خصص للمشروع مساحة واسعة لمواقف السيارات تستوعب 340 سيارة.
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