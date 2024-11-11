إدراك المراحل الأربعة لإعادة بيع الحوسبة السحابية هي حجر الاساس لتنامي الأعمال

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- Borderline) بقلم: أسامة إبراهيم، مهندس أنظمة لدى شركة «نوتانيكس»
قد تبدو جملة تحقيق رغبات العملاء مقولة عفى عليها الزمن ولكنها مازالت ذات صيت رائج وجيد لتحقيق النجاح المرجو. يسعى الشركاء دومًا لتحقيق نتائج تجارية واقعية مثل زيادة نسب المبيعات، وجعل العملاء أكثر سعادة ورضاء وما إلى ذلك، ولكنهم في أغلب الاحيان لا يدركون كيف يمكن للتكنولوجيا أن تجمع لهم امنياتهم في بوتقة واحدة حيث تمكنهم من تحقيق تلك الأهداف بقوة. فعندما يتعلق الأمر بالحوسبة السحابية، يبدو الأمر صعبًا، حيث يمكن أن يكون سوق حلول الحوسبة السحابية سوقًا مربكًا للاعبيه. ولهذا السبب، وبالنسبة للشركاء، تعد هذه فرصة كبيرة للتميز.
إن اكثر المشاكل شيوعًا تواجه العملاء هي مشكلة التعقيد، ليس فقط من حيث فهم وادارة أنواع مختلفة من البنية التحتية القائمة على الحوسبة السحابية، بل بكل ما يتعلق بالتراخيص والتكاليف. و نجد في استطلاع رأي "الحوسبة السحابية للمؤسسات من نوتانيكس"(Nutanix Enterprise Cloud) والذي تم مؤخرًا، أن 86% من المؤسسات تتفق على أن نقل التطبيقات يمكن أن يكون معقدًا ومكلفًا. وهذا يمثل فرصة بالنسبة للموزعين من الشركاء، ليس فقط في تصميم وتنفيذ استراتيجيات الحوسبة السحابية ولكن أيضًا في الخدمات.
وكما قال "بيتر براينت"، محلل الأبحاث لدى Canalys: "أصبحت بيئات الحوسبة السحابية أكثر تعقيدًا على نحو متزايد، وخلق ذلك فرصًا جديدة للشركاء تمكنهم من التحول إلى ما هو أبعد من نموذج إعادة البيع التقليدي والانتقال إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لعملائهم".
إن اعتماد هذا الفكر اصبح واضحًا، لذلك نلاحظ تنامي الطلب مرتبط بقوة الحوسبة السحابية ومرونة البيانات وقابلية التوسع من خلال التطبيقات الحديثة وأنماط العمل. إن الاهتمام بالتطبيقات التي تعتمد على تخليق الذكاء الاصطناعي لن يؤدي إلا إلى زيادة كثافة الطلب عليها.
وفقًا لمؤسسة الأبحاث "جارتنر"، فإن الإنفاق على خدمات الحوسبة السحابية العامة على وجه الخصوص سوف يرتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. وتتوقع "جارتنر" أنه بحلول عام 2026، "ستتبنى 75٪ من المؤسسات نموذج التحول الرقمي القائم على الحوسبة السحابية كمنصة أساسية".
ان التشوش الفكري في هذا الشأن يدور حول مزج الحوسبة السحابية الهجينة مع البيانات الحساسة وتنامي متطلبات سيادة البيانات، وكيف تقوم المؤسسات ببناء سحابات متعددة، باستخدام مواقع عامة ومحلية أو مشتركة للحصول على أفضل ما في كل العوالم؟ يتمثل التحدي الذي يواجهه البائعين في مساعدة العملاء من خلال تقديم قدرات الحوسبة السحابية المتعددة الهجينة دون زيادة التعقيد والتكاليف.
إن استهداف العملاء للحصول علي المساعدة في تحقيق النتائج بشكل أسرع وتوفير التكاليف، يجعل البائعين في وضع جيد للاستجابة لهذا الهدف، لكنهم بحاجة إلى تبني المراحل الأربع الرئيسية لاستضافة السحابة. وهي كما يلي:
الاستكشاف ....
يتمثل الدور الرئيسي لأي شريك تكنولوجي في مساعدة العملاء على التعامل مع تعقيدات الحوسبة السحابية، وخفض التكاليف حيثما أمكن، وتوفير البنية التحتية ومجموعة الخدمات التي تناسب أهداف العمل. وفي مرحلة الاستكشاف، يتعلق الأمر بفهم احتياجات العملاء المحددة، من حيث عوامل توفر البيانات وإدارتها، فضلاً عن الميزانية.
إذا كان العملاء يستخدمون الحوسبة السحابية العامة بالفعل، فإلى أي مدى تلبي احتياجات العمل وكيف يمكن للبيئة الهجينة تعزيز المرونة والأمن والفعالية من حيث التكلفة؟ إن فهم مكانة العملاء والوضع التجاري الذي يطمحون له سيتمكن الشركاء من تصميم هيكل عامل، مع التركيز على المرونة في استخدام منهج يجمع بين الممارسات المالية والتشغيلية لتحسين الإنفاق على الحوسبة السحابية FinOps، للمساعدة في إدارة التكاليف.
الانتقال...
ما مدى سهولة توجيه العملاء لأحمال العمل بين موفري حلول الحوسبة السحابية؟ تكمن المشكلة التي يواجهها العديد من العملاء عندما يتعلق الأمر بالانتقال إلى الحوسبة السحابية في فهم تبعيات التطبيق ثم إعادة صياغة التطبيقات بحيث تكون جاهزة للحوسبة السحابية. يتمتع الشركاء بفرصة جديرة بالاهتمام مع خدمات «نوتانيكس» على الأقل، لتقليل الوقت المستغرق لتحقيق القيمة من خلال تمكين انتقال أكثر سلاسة للعملاء.
إن الفرصة لمساعدة العملاء في إدارة الانتقال إلى موفري الحوسبة السحابية اصبحت في الامكان، من حيث الاستفادة من تحفيز موردي الحوسبة السحابية. فغالبًا ما يكون لدى العملاء التزام مع الموردين ويمكن أن تكون هناك عوامل تحفيزية ضمن الاتفاقيات. على سبيل المثال، إذا حصل العميل على أحمال عمل أكثر في الحوسبة السحابية مما هو متوقع، فسيوفر مزود الحوسبة السحابية العامة أرصدة مجانية له، والتي تساوي في المؤسسة ملايين الدولارات كقيمة مضافة. كما يقدم الشريك القادر على مساعدة العميل في الاستفادة من هذا قدرًا هائلاً من القيمة ويمكنه غالبًا الفوز بمزيد من عقود العملاء نتيجة لذلك.
وهنا أيضًا يمكن الشركاء أن يتطلعوا إلى المزيد من الخدمات الإضافية وتصميم وإدارة عمليات الانتقال للعملاء من خلال أدوات برمجية تعمل على تحسين أحمال العمل عبر بيئات متعددة الحوسبة السحابية الهجينة. لم يعد الاعتماد على الاحتياطي بالأجهزة وحدها خيارًا. وكما تقول شركة Canalys، يتلقى البائعون عادةً هامش إعادة بيع تتراوح من 2% إلى 10% فقط من شركات الحوسبة السحابية الضخمة.
الإدارة...
إن الإدارة لبيئات الحوسبة السحابية المعقدة تشكل مفتاحًا لتكرارالدخل للشركاء. ومن المؤكد أن مساعدة العملاء على فهم مجموعة خيارات الفوترة والرسوم ستقطع شوطًا طويلاً في إضافة قيمة إلى أي علاقة في العمل. تفرض كل شركة حوسبة سحابية رسومًا مختلفة وقد يكون هذا مربكًا للعملاء الذين يستهلكون بيئات حوسبة سحابية متعددة. سيتطلع العملاء الذين يديرون أحمال عمل في بيئات حوسبة سحابية متعددة هجينة إلى الشركاء للحصول على خدمات مُدارة تساعد في الفوترة وتضمن التشغيل، فضلاً عن المرونة وقابلية التوسع، وتسليم البيانات للأشخاص والأصول حيث تكون هناك حاجة إليها أكثر.
مع تغير احتياجات العملاء، قد تتغير أحمال العمل ولكن البيئة المصممة والمُدارة جيدًا ستمكن العملاء من عنصر هام وهو المرونة في الاداء دون تصاعد معدلات التكلفة علي العملاء. سواء كان الشركاء يتطلعون إلى بيع النتائج للعملاء مقابل رسوم الاستبقاء، أو ما إذا كان الشركاء أكثر اهتمامًا بمنظورالعلاقة مع الخدمات التقليدية، فإن المفتاح هو هيكلة كل مشروع يخص العميل بأدوات تمكنه من العرض عبر منصة واحدة لحوسبة سحابية متعددة وأحمال عمل وتكاليف.
التحسين...
إن إطلاق العنان لاستغلال الإمكانات الكاملة لهياكل الحوسبة السحابية الخاصة بالعملاء هو خدمة جارية باستمرار. ويمكن للشركاء تقديم توصيات بشأن توزيع عبء العمل بناءً على الأداء أو مؤشرات الاقتصاد، وتقديم FinOps كخدمة في الأساس.
ولضمان فاعلية وكفاءة ادارة التكاليف، ينبغي اعتبار اي تحسين او تطوير او تكامل اضافي للتطبيقات هو خطوة بالغة الاهمية أيضًا، فضلاً عن عنصري التدريب والتحليل. كما أن القدرة على تحسين بيئات الحوسبة السحابية المتعددة الهجينة من خلال التقييم المستمر هو مفتاح نجاح علاقات العملاء.
في نهاية المطاف، تعد الحوسبة السحابية المتعددة الهجينة فرصة عظيمة للشركاء لتوطيد العلاقات مع العملاء من خلال تبسيط إدارة عبء العمل. تمكن العملاء من الحصول على أفضل ما في جميع عوالم الحوسبة السحابية، لكنهم يحتاجون إلى شركاء لتحقيق ذلك، للمساعدة في تسريع تبني الحوسبة السحابية بطريقة تزيل التعقيد و تحد من زيادة التكلفة.
و عن شأن قيادة السوق من خلال التطبيقات الجديدة والقوية والبيانات الجامحة والتي يتم تقديمها كخدمة (تتوقع شركة "جارتنر" انفاق ما يقرب من ربع مليار دولار لصالح سوق الحوسبة السحابية العامة وحدها العام المقبل)، فإن كيفية استغلال العملاء للحلول المتاحة وإدارة الخدمات السحابية سيحدد مستقبلهم. اما بالنسبة للشركاء، فالفرصة سانحة بقوة لهم ولا ينبغي تفويتها.
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