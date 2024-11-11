المجلس الثقافي البريطاني يُطلق مهرجان إلتونز للابتكار: احتفاء عالمي بتدريس وتعلم اللغة الإنجليزية

(MENAFN
- British Council) أعلن المجلس الثقافي البريطاني عن إطلاق فصل جديد ومثير في برنامج جوائز "ELTons" المرموقة، من خلال إطلاق "مهرجان ELtons للابتكار" للاحتفاء بالتميز والإبداع في تدريس اللغة الإنجليزية.
بعد أن كان التركيز الأساسي سابقاً على تكريم إنجازات المبتكرين في القطاع وشركات التكنولوجيا التعليمية، سيفتح المهرجان الجديد، الذي يستمر يومين، أبوابه للمعلمين والمتعلمين والشركات، مرحباً بجماهير جديدة ومثيراً نقاشات حيوية عبر مجتمع تعليم اللغة الإنجليزية بأسره.
يهدف المهرجان، المقرر انعقاده يومي 19 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، إلى الجمع بين قرابة 10 آلاف من المبتكرين وقادة الأعمال والتعليم والباحثين والتربويين والطلاب من 100 دولة، مما يجعله فعالية رئيسية في مجال تعليم اللغة الإنجليزية.
هذا وستُقام فعاليات اليوم الأول من المهرجان عبر الإنترنت، في أوقات متعددة عالمياً، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ويمكن الانضمام إليه مجاناً من أي مكان في العالم، حيث سيوفر المهرجان فرصة شاملة للجميع ليكونوا جزءاً من هذه التجربة الفريدة من نوعها. يمكن للمهتمين بالحضور التسجيل الآن عبر هذا الرابط.
سيشمل المهرجان برنامجاً متكاملاً يضم 20 جلسة، تتنوع بين العروض التقديمية الرئيسية، والمناظرات التفاعلية والطاولات المستديرة، والمحادثات السريعة وورش العمل. ومن أبرز المواضيع التي سيتم تناولها:
• هل ستعمل التطورات التكنولوجية على تقليص الحاجة إلى تعلم اللغات في المستقبل؟
• كيف يمكننا إعداد الطلاب بشكل أفضل لعالم معقد ودائم التغيير؟
• هل أصبح التعلم الافتراضي أفضل من التعلم التقليدي في الحياة الواقعية؟
كذلك، سيقدم المجلس الثقافي البريطاني جلسة خاصة مع أحد المتحدثين الضيوف بعنوان: "تطور اللغة الإنجليزية: استكشاف الابتكار من خلال اللغة"، احتفاءً بالذكرى التسعين لتأسيسه، حيث يستعرض مسار تطور اللغة الإنجليزية على مدار العقود التسعة الماضية، مع التركيز على "مستقبل اللغة الإنجليزية" وكيف ستعمل اللغة التي نستخدمها على تشكيل الجيل القادم.
وفي اليوم التالي، الموافق الأربعاء 20 تشرين الثاني/نوفمبر، سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الإبداع في التعليم ELTons لعام 2024 على الموقع الإلكتروني للمهرجان، وستقام فعالية احتفالية بالمرشحين النهائيين في مقر المجلس الثقافي البريطاني في ستراتفورد، لندن.
وسيتم أيضاً للمرة الأولى الكشف عن أسماء ثمانية فائزين بجائزة الإنجاز المتميز من مختلف الأقاليم والقارات حول العالم.
وفي هذا الصدد، قال مارك وولكر، مدير اللغة الإنجليزية والامتحانات في المجلس الثقافي البريطاني:
"لقد قاد قطاع تعليم اللغة الإنجليزية الطريق نحو الابتكار التعليمي على مستوى العالم على مدى أكثر من 20 عاماً. وأنا متحمس لرؤية توسع برنامج ELTons ليشمل جمهوراً أوسع من متعلمي اللغة الإنجليزية والمعلمين والمؤسسات في كافة أنحاء العالم. سنقدم سلسلة من الجلسات المثيرة للفكر والتي يمكن الوصول إليها عبر كافة المناطق الزمنية، مما يتيح لعدد أكبر من الأشخاص المشاركة.
"كما يسعدنا الاستمرار في الاحتفاء بالإنجازات الرائعة لهذا المجتمع العالمي النابض بالحياة من المبتكرين من خلال جوائز ELTons للابتكار. تهانينا لجميع المتأهلين، وأنا أتطلع للقاء العديد منكم في المهرجان في تشرين الثاني هذا."
ويجدر بالذكر أن جوائز ELTons للابتكار في مجال تعليم اللغة الإنجليزية هي في عامها الثاني والعشرين الآن.
وقد تلقى المجلس الثقافي البريطاني هذا العام عدداً قياسياً من المشاركات بلغ أكثر من 200 مشاركة من 60 دولة من كافة أنحاء العالم.
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