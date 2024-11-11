نيسان تعلن نتائجها المالية للنصف الأول من العام المالي 2024

(MENAFN
- Edelman) يوكوهاما، اليابان (8 نوفمبر 2024) - كشفت شركة نيسان موتور المحدودة اليوم، عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 سبتمبر 2024، وعدّلت توقعاتها للإيرادات والأرباح لكامل السنة المالية 2024.
أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2024
انخفضت صافي الإيرادات الموحدة بمقدار 79.1 مليار ينّ إلى 5.98 تريليون ينّ، مع انخفاض الأرباح التشغيلية الموحدة بمقدار 303.8 مليار ينّ إلى 32.9 مليار ينّ، ما يمثل هامش أرباح تشغيلية بنسبة 0.5%. وبلغ صافي الدخل1 19.2 مليار ينّ.
وانخفض حجم المبيعات العالمية على أساس سنوي إلى 1.6 مليون وحدة. وتأثرت الأرباح بارتفاع نفقات البيع وجهود تحسين المخزون خاصة في الولايات المتحدة، إلى جانب ارتفاع تكاليف التصنيع.
يلخص الجدول التالي أبرز النتائج المالية لشركة نيسان للنصف الأول من العام المالي 2024، والتي تم احتسابها وفق طريقة محاسبة حصة الأسهم في المشروع المشترك للمجموعة بالصين.
على أساس بورصة طوكيو – على أساس الحصة في المشروع المشترك بالصين2
مليار ينّ النصف الأول من السنة المالية 2023 النصف الأول من السنة المالية 2024 الفارق مقارنة بالسنة المالية 2023
صافي الإيرادات 6,063.3 5,984.2 -79.1
الأرباح التشغيلية 336.7 32.9 -303.8
نسبة هامش الربح التشغيلي 5.6% 0.5% -5.1 نقطة
الربح العادي 412.7 116.1 -296.6
الدخل الصافي1 296.2 19.2 -277.0
بناءً على متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية البالغ 153ينّ ياباني / دولار أمريكي و166 ينّ ياباني / يورو في النصف الأول من السنة المالية 2024.
أبرز نتائج الربع الثاني للسنة المالية 2024
بلغ صافي الإيرادات الموحدة 2.99 تريليون ينّ في الفترة الممتدة لثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر 2024، مع صافي أرباح تشغيلية موحدة بلغ 31.9 مليار ينّ وصافي دخل سلبي بلغ 9.3 مليار ينّ. ويلخص الجدول التالي نتائج الربع الثاني من السنة المالية 2024، والتي تم حسابها على أساس حصة الأسهم للمشروع المشترك للمجموعة في الصين.
على أساس بورصة طوكيو – على أساس الحصة في المشروع المشترك بالصين 2
مليار ينّ الربع الثاني من السنة المالية 2023 الربع الثاني من السنة المالية 2024 الفارق مقارنة بالسنة المالية 2023
صافي الإيرادات 3,145.7 2,985.8 -159.9
الأرباح التشغيلية 208.1 31.9 -176.2
الدخل الصافي1 190.7 -9.3 -200.1
بناءً على متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية البالغ 150 ينّ ياباني / دولار أمريكي و164 ينّ ياباني / يورو للنصف الثاني من السنة المالية 2024
توقعات السنة المالية 2024
عدّلت نيسان وخفّضت توقعاتها للعام المالي 2024. وتتنبأ التوقعات المحدّثة أن يبلغ صافي الإيرادات 12,700 مليار ينّ. ومن المتوقع أن يصل صافي الأرباح التشغيلية إلى 150 مليار ينّ. وسيتم تحديد صافي الدخل* فيما بعد بسبب التقييم الجاري للتكاليف اللازمة لجهود التحول المخطط لها.
قدمت الشركة توقعاتها المالية التالية لبورصة طوكيو للأوراق المالية. والتي تم حسابها وفقًا لطريقة حساب الأسهم لمشروع نيسان المشترك في الصين، وبذلك تكون توقعات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 على النحو التالي:
على أساس بورصة طوكيو – على أساس الحصة في المشروع المشترك بالصين 2
مليار ينّ التوقعات السابقة للسنة المالية 2024 التوقعات المراجعة للسنة المالية 2024 الفارق
مقابل التوقعات السابقة
صافي الإيرادات 14,000.0 12,700.0 -1,300.0
الأرباح التشغيلية 500.0 150.0 -350.0
الدخل الصافي1 300.0 سيتم تحديده* -
تم تغيير توقعات سعر صرف العملات الأجنبية لمتوسط العام بأكمله من 149 ينّا لكل دولار أمريكي و164 ينّا لكل يورو إلى 155 ينّا لكل دولار أمريكي و167 ينّا لكل يورو.
على إثر التوقعات المالية المعدلة للسنة المالية، قرر مجلس إدارة الشركة عدم سداد أرباح مؤقتة. وتم تأجيل الإعلان عن توقعات توزيع الأرباح السابقة لنهاية العام وسيتم تحديدها بالتزامن مع تعافي الأعمال. وستواصل نيسان منح الأولوية لتحقيق الانضباط المالي باعتباره عنصرًا أساسيًا في خطة عملها "ذا أرك".
إجراءات التحول
لمواجهة تلك الأوضاع، تتخذ نيسان تدابير عاجلة لتحسين أدائها وإنشاء أعمال تتسم بالمرونة حتى تكون قادرة على التأقلم سريعًا مع متغيرات السوق.
ولتحقيق نمو صحي في المستقبل، ستنفذ الشركة هيكلًا يضمن لها الربحية المستدامة وتحقيق السيولة المطلوبة، حتى مع مبيعات سنوية متوقعة تبلغ 3.5 مليون وحدة بحلول السنة المالية 2026. وفي حين تعمل نيسان على ضمان تنفيذ خطة عملها "ذا أرك"، تسعى الشركة إلى تعزيز كفاءة الاستثمار والقدرة التنافسية لمنتجاتها من خلال شراكات استراتيجية مع مجموعة رينو وشركة ميتسوبيشي موتورز وشركة هوندا موتور المحدودة. وتشمل إجراءات التحول ما يلي:
تحقيق الاستقرار وتحديد الحجم الصحيح للأعمال
تهدف نيسان إلى خفض التكاليف الثابتة بمقدار 300 مليار ينّ (مقارنة بالسنة المالية 2024) وكذلك التكاليف المتغيرة بمقدار 100 مليار ينّ (مقارنة بالسنة المالية 2024) مع الحفاظ على تدفقات كافية من السيولة النقدية بشكل حر.
ولتحقيق هذه الغاية، تعتزم نيسان خفض قدرتها الإنتاجية العالمية بنسبة 20% وتقليص قوتها العاملة العالمية بنحو 9 آلاف موظف. كما تنفذ الشركة تدابير أخرى لخفض نفقات البيع والنفقات العامة والإدارية، وخفض تكلفة السلع المباعة، وترشيد محفظة أصولها، وإعطاء الأولوية للنفقات الرأسمالية والاستثمارات في الأبحاث والتطوير.
وفي هذا السياق، تطوع الرئيس التنفيذي ماكوتو أوشيدا بخفض 50% من راتبه الشهري اعتبارًا من نوفمبر 2024، ويتبعه في ذلك أعضاء اللجنة التنفيذية الآخرون الذين سيخفضون رواتبهم طواعية.
تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات وضمان النمو
ستعمل نيسان على تسريع بعض خططها في إطار خطة "ذا أرك" للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق. حيث تخطط الشركة لتعزيز طرح السيارات العاملة بالطاقة الجديدة في الصين، والسيارات الهجينة القابلة للشحن والسيارات العاملة بنظام الدفع الكهربائي بالكامل e-POWER في الولايات المتحدة، مع زيادة المبيعات لكل طراز في الوقت نفسه لتعزيز كفاءته.
كما تهدف نيسان إلى تقليص فترة تطوير السيارات إلى 30 شهرًا وتعزيز التعاون مع مجموعة رينو وشركة ميتسوبيشي موتورز وشركة هوندا موتور المحدودة، مع استكشاف المزيد من الشراكات الاستراتيجية في مجالات التقنيات وخدمات البرمجيات.
ولتسهيل اتخاذ القرارات السريعة بشأن إجراءات التحول، ستقوم نيسان بتعيين مدير أداء مسؤول عن المبيعات والأرباح، اعتبارًا من الأول من ديسمبر.
وفي تعليق له، قال ماكوتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان: "لا تعني هذه التدابير التحويلية أن الشركة تتقلص. ولكننا نعمل في نيسان على إعادة هيكلة أعمالنا لنصبح أكثر رشاقة ومرونة مع إعادة تنظيم الإدارة وتعزيز استجابتها بسرعة ومرونة لمتغيرات بيئة الأعمال. ونهدف من خلال ذلك إلى تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتنا، والتي تشكل أساس نجاحنا، وإعادة نيسان إلى مسارها الصحيح نحو النمو. وباعتبارنا فريقًا متماسكًا، فنحن ملتزمون بالعمل معًا لضمان التنفيذ الناجح لخططنا."
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