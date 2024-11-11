الفن المستدام من فرناندو كوستا يحتفي بإرث كوين إليزابيث 2 باستخدام مواد مُستعادة من السفينة

(MENAFN
- EVOPS PR) احتفاءً بالفن والتراث والاستدامة، أقيم هذا الأسبوع حدث مميز على متن السفينة الشهيرة كوين إليزابيث 2، حيث استضافت هذه المعلم العائم الافتتاح الأول للمعرض الفني المرتقب، "أصداء من الماضي". بقيادة المدير العام فيرغال بيرسيل، جمع الحدث عشاق الفن وعشاق التاريخ ودعاة الاستدامة لسهرة تخللتها أعمال فنية رائعة وتجسيد لإرث السفينة الأسطورية.
شهدت الأمسية تسليط الضوء على أعمال الفنان الفرنسي الشهير عالميًا فرناندو كوستا، الذي قدم تكريمًا مؤثرًا لإرث كوين إليزابيث 2. يُعرف فرناندو بموهبته الفريدة في تحويل المواد المهملة إلى أعمال فنية مدهشة، حيث صنع ثلاث قطع فنية رائعة من مواد مُعاد تدويرها من حقبة إبحار السفينة. من خلال استخدام الملاعق القديمة والأواني والمقالي ومختلف أدوات المطبخ، بث كوستا حياة جديدة في هذه الأشياء، محولًا إياها إلى تركيبات رائعة تجسد الصمود والتحول والاستدامة. وتحمل كل قطعة قصة رحلة السفينة، مما يضيف عمقًا وحنينًا لتراثها العريق.
وفي كلمته خلال افتتاح المعرض، صرح فيرغال بيرسيل، المدير العام لـكوين إليزابيث 2 قائلاً: "نحن فخورون للغاية باستضافة هذا المعرض الفريد للفنان فرناندو كوستا الذي عمل سابقًا على متن السفينة. فرناندو، الذي أصبح الآن فنانًا مشهورًا عالميًا، يرفع فن الاستدامة إلى مستويات جديدة. قدرته على إحياء الأشياء المهملة وتحويل القطع المتواضعة من أيام إبحار كوين إليزابيث 2 إلى أعمال فنية قوية هو إنجاز رائع. من خلال إبداعاته، قام فرناندو بتخليد إرث السفينة بطريقة مؤثرة وعميقة. نشكر أيضًا الفنانين الموهوبين من مركز دبي الدولي للفنون، الذين أضافت أعمالهم عمقًا وتنوعًا لهذا المعرض الذي لا يُنسى".
مع وجود ارتباط شخصي بـ كوين إليزابيث 2 كموظف سابق على متنها، كان عودة كوستا إلى هذا المكان التاريخي كفنان مناسبة عاطفية ورمزية. حيث جاءت مسيرته الفنية مكتملة الدائرة، وسيتم عرض أعماله - التي تم إنشاؤها خصيصًا لـ كوين إليزابيث 2 - في فيلم وثائقي على التلفزيون الفرنسي، لتوثيق هذا التكريم الشخصي للفنان للسفينة التي شكلت حياته.
إلى جانب أعمال فرناندو كوستا، شمل المعرض مساهمات مذهلة من الفنانين الموهوبين في مركز دبي الدولي للفنون. ومن خلال مزيج من الأساليب والألوان والخامات، ساهم كل فنان في تجربة غامرة، مما خلق سردًا يجمع بين الماضي والحاضر. وأضفى هذا التناغم بين المواهب المحلية والدولية طابعًا فريدًا على المعرض، مقدمًا للضيوف منظورًا متعدد الأبعاد حول إرث كوين إليزابيث 2
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وقد استمتع الضيوف بسهرة لا تُنسى في صالة كوينز جريل لاونج الأنيقة، حيث زينت المشروبات المختارة وأجواء السفينة التاريخية هذا الحدث. شكلت هذه الأمسية شهادة على الأثر الدائم للسفينة وقدرتها على الإلهام عبر الأجيال، ممهدة الطريق لعصر جديد من التقدير لتراث البحار وفن الاستدامة.
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