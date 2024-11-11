ماكلارين أوتوموتيف تعيّن ماثيو بوغورادزكي مديرًا إقليميًا جديدًا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) أعلنت ماكلارين أوتوموتيف، الشركة المتخصّصة في صناعة السيارات الفاخرة الخارقة، اليوم عن تعيين ماثيو بوغورادزكي في منصب المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا.
بفضل خبرته الواسعة في المبيعات الدولية، بما في ذلك تولّيه منصب رئيس المبيعات في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية لدى شركة رولز رويس موتور كارز، بالإضافة إلى سلسلة من الأدوار القيادية العليا في مجال المبيعات لدى شركة بي إم دبليو، ستكون خبرة ماثيو ومهاراته القيادية ذات قيمة كبيرة فيما تواصل ماكلارين تعزيز الطلب على العلامة التجارية وتقديم أعلى معايير الخدمة للعملاء.
يأتي تعيين ماثيو بعد قرار بريت سوسو التنحّي عن منصبه، بعد أن أمضى ست سنوات في قيادة الأنشطة التجارية لشركة ماكلارين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا. سيغادر بريت الشركة مع نهاية العام، لضمان فترة انتقال سلسة في القيادة.
وتعليقًا على دوره الجديد، قال ماثيو: "يسرّني الانضمام إلى ماكلارين أوتوموتيف في فترة واعدة بالنمو والتوسّع للعلامة. تُعدّ ماكلارين أوتوموتيف واحدة من أكثر العلامات التجارية الفاخرة شهرةً في العالم. وأنا متحمّس لتولّي مسؤولية إدارة وتطوير عملياتنا في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا، وأتطلّع إلى لعب دور رئيسي في استمرار نجاحنا".
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