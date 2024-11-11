»جي دبليو سي« تحصد جائزة أفضل مبادرة لإعادة تدوير المياه

(MENAFN
- Gwclogistics) نوفمبر 2024 \ الدوحة \ قطر: حصدت شركة الخليج للمخازن (ش.م.ع.ق) – إحدى أسرع الشركات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – جائزة أفضل مبادرة لإعادة تدوير المياه عن محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة "جي دبليو سي بوصلبة للتخزين" وذلك خلال منتدى ترشيد لكفاءة الطاقة 2024 الذي نظمته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ممثلة بالبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" خلال يومي 4 و5 نوفمبر 2024 وقد تسلم سيد ماز الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في "جي دبليو سي" الجائزة.
وتطبق محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة "جي دبليو سي بوصلبة للتخزين" أفضل معايير معالجة المياه والحلول البيئية المستدامة لضمان إعادة تدوير المياه الرمادية المعالجة وتجهيزها لأغراض ري الأشجار والنباتات الأمر الذي يعزز من الاستدامة كما تساهم معالجة المياه في تحسين خصوبة التربة وتقليل الحاجة إلى الأسمدة الكيماوية والمحافظة على الموارد المائية وهو ما يساهم في تعزيز الزراعة المستدامة ويدعم الاستدامة في قطر.
وأنتجت محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة "جي دبليو سي بوصلبة للتخزين" نحو 268,195 متر مكعب من المياه المعاد تدويرها ما يوازي 268,195,000 لتر من المياه المعاد تدويرها منذ إنشائها في سبتمبر 2022 وتم استخدام جميع المياه المعاد تدويرها في ري مساحات خضراء من الأشجار بإجمالي 20,766 متر مربع فيما تقوم المحطة بإعادة تدوير ما يصل إلى 119,197 متر مكعب من المياه سنوياً.
وترسخ هذه الجائزة من مكانة "جي دبليو سي" الرائدة في مجال الاستدامة والتي قادتها نحو المرتبة التاسعة إقليميا عن فئة النقل والخدمات اللوجستية، ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة للعام 2024، والتي تضم 105 شركة ومؤسسة تقوم بمبادرات مؤثرة في مجال الاستدامة بالمنطقة.
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