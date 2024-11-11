"سينومي ريتيل" تواصل تحقيق الأرباح في الربع الثالث، مع التركيز على نمو الإيرادات وترشيد التكاليف

(MENAFN
- Instinctif) الرياض، المملكة العربية السعودية، 10 نوفمبر 2024: أعلنت "سينومي ريتيل"، الشريك الرائد لعلامات التجزئة في المملكة العربية السعودية اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثالث و فترة التسعة أشهر المنتهيين في 30 سبتمبر 2024 محققة أداء قوي في الربع الثالث بصافي ربح قدره 19 مليون ريال سعودي، وهوامش ربح قوية، مع تحسن هامش مجمل الربح إلى 10.6% من 7.5% في الربع الثالث من عام 2023. وجاء ذلك نتيجة لمبادرات ترشيد التكاليف واسعة النطاق واستمرار التقدم في تنفيذ استراتيجية تحسين العلامات التجارية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من العام، بالإضافة إلى نمو العلامات التجارية الرائدة .
وخلال هذا الربع، تم التخارج من 5 علامات تجارية غير أساسية إضافية، وهي: "تشارلز آند كيث"، "إستي لودر"، "ناين ويست"، "بيدرو" و"كول إت سبرينغ"، مما أدى إلى تحقيق مكاسب رأسمالية قدرها 47 مليون ريال سعودي. وأسفرت مبيعات العلامات التجارية عن مكاسب رأسمالية تقدر ب 212 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من 2024 والتي يتم استخدامها لتعزيز الميزانية العامة.
بهذه المناسبة، قال سليم فاخوري، الرئيس التنفيذي لشركة سينومي ريتيل: "حققت شركة سينومي ريتيل إنجازًا هامًا خلال هذا الربع من خلال الإعلان عن تحسن قوي في صافي الربح ليصل إلى 19 مليون ريال سعودي. وقد واصلنا تعزيز تجربة العملاء عبر تجديد المتاجر، وافتتاح متاجر جديدة وتبني استراتيجيات تسعيرية فعالة، شاملة تقديم مزيج من الخصومات لبيع أعلى الكميات بسعر مخفض لمجموعة نهاية الموسم، مع الحفاظ على سعر البيع الغير مخفض لمجموعة الموسم الجديد، مما مكننا من تحقيق تحسن في هامش مجمل الربح الى 10.6% في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 7.5% في الربع الثالث من عام 2023، على الرغم من التأثر من تغير موسم المبيعات .
وفي المملكة العربية السعودية، واصلنا تلبية أذواق المستهلكين المحليين من خلال تقديم أحدث تصميمات الأزياء وجذب المزيد من الإقبال. ونتيجة لذلك، نجحنا في تحقيق تحسن في مبيعات المعارض القائمة في المملكة العربية السعودية بنسبة 6.6% على أساس سنوي لعلامتي "زارا" و "إندتيكس"، مدعومًة باستراتيجيات المبيعات الاستباقية لدينا، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة للمخزون.
ويسعدنا للغاية تحقيق نسبة تقليص المخزون بلغت في المتوسط 0.93% من الإيرادات، مقارنة بالمعيار العالمي الذي يتراوح بين 1.38% إلى 1.62%*. لقد أثبتنا بالفعل قدرتنا العالية على الابتكار وتخصيص منتجاتنا لتتناسب مع التفضيلات المتغيرة لعملائنا، ومن خلال هذه التدابير الهامة، نتوقع تحقيق المزيد من التحسن في قطاع البيع بالتجزئة المحلي في المستقبل القريب.
أما على الصعيد الدولي، فقد حافظنا على الزخم القوي في الأسواق الأساسية بمنطقة رابطة الدول المستقلة محققين أداءً إيجابياً خلال هذه الفترة. وتماشياً مع خططنا التوسعية، نعمل على التوسع في أسواق عالمية مختارة مثل دولة أذربيجان، ودولة جورجيا، ودولة أرمينيا، ودولة أوزبكستان. كما نقوم باستهداف المواقع الرئيسية والاستفادة من البيئة الاقتصادية من خلال إعادة ترسيخ علاماتنا التجارية، وتقديم خصومات تنافسية وتوفير المنتجات المناسبة التي يتم تخصيصها حصريًا لكل بلد.
كما نقوم بتطبيق إستراتيجية لترشيد التكاليف في البلدان التسعة، حيث انخفضت مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية بنسبة 19.3% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2023. كما تم خفض إجمالي عدد الموظفين بنسبة 22.7% بالتوازي مع برنامج التخارج من العلامات التجارية الغير أساسية، مما أدى إلى انخفاض إجمالي تكلفة التوظيف بنسبة 8.1% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنةً بالربع الثالث من عام 2023.
وبالنظر إلى المستقبل، سنواصل تعزيز مركزنا المالي، مع التركيز على خفض المديونية وتحسين النفقات التشغيلية. كما أن التقدم المستمر في برنامج التخارج من العلامات التجارية الغير أساسية يمهد الطريق لتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا."
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