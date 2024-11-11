أوبو تستعد لإطلاق سلسلةFind X8 المعززة بنظام ColorOS 15 إرساء معيار جديد للهواتف الذكية الرائدة

(MENAFN
Editorial) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 نوفمبر 2024: تستعد (أوبو) OPPO، الشركة العالمية الرائدة في مجال ابتكار الأجهزة الذكية، لإطلاق سلسلة Find X8 ونظام ColorOS 15، خلال حدثٍ عالمي سيقام في 21 نوفمبر 2024 في بالي، إندونيسيا. وسيشهد هذا الحدث الكشف عن هاتف Find X8 و Find X8 Pro الجديدين كلياً، وستساهم هذه الأجهزة في إعادة صياغة مستويات وآفاق التميز في فئة الهواتف الذكية الرائدة.
وقال بيت لاو، نائب الرئيس ومدير المنتجات لدى شركةOPPO :" ستساهم سلسلة Find X8 في إحداث تغيير إيجابي في عالم الهواتف الذكية، إذ أن الأجهزة الذكية، التي تتضمن كاميرات رائدة مع عدسات تكبير فائقة، وتتميز من حيث طاقة المعالجة وعمر البطارية إلى جانب أدوات الذكاء الاصطناعي، تعاني حتى يومنا هذا، من ثغرة أساسية على مستوى التصميم السميك ووزن الجهاز. ويتميز هاتف Find X8 بهيكليته النحيفة وخفيفة الوزن، وفي الوقت نفسه يجمع بين المتانة والقوة وعمر بطارية استثنائي وتقنية Periscope وعدسات تكبير وتقريب الصورة الفائقة. في المقابل يعزز هاتف Find X8 Pro ميزة تكبير وتقريب الصورة إلى آفاق جديدة، ليحقق تجارب فائقة، دون الحاجة الى حجم هاتف كبير الحجم. ومن خلال نظام ColorOS 15 الذكي والسلس، فإن سلسلة Find X8 من شأنها إحداث تحول بارز في قطاع الهواتف الذكية."
يتميز OPPO Find X8 بخصائص فائقة. حيث يضم كاميرا مع منظار تكبير فائق النحافة ضمن تصميم متوازن ومتقن. كما يتفرد هذا الجهاز بمستويات عالية من الفخامة وخفة الوزن بسماكة 7.85 مم ووزن 193 جرام فقط. إنه جهاز مدمج ولكنه غامر، يجمع بين شاشة بحجم 6.59 بوصة وحدود ضيقة النطاق للغاية بسماكة 1.45 مم، ما يحافظ على حجم الجهاز صغيرًا، ويتيح التعامل معه بسهولة. ومع لمسة نهائية مقاومة لبصمات الأصابع ومتوفرة بألوان Star Grey و Space Black و Shell Pink، يتميز Find X8 بمستويات جمالية استثنائية من خلال الشكل والاستخدام على حدٍ سواء.
إلى محبي الشاشات الكبيرة، يأتي هاتف Find X8 Pro مع شاشة بحجم 6.78 بوصة فائقة التميز، وزجاجًا منحنيًا من الأربع جهات على كلا الجانبين، كما يقدم كاميرا المنظار المزدوجة telephoto لأول مرة في الأسواق العالمية. ويتوفر Find X8 Pro باللونين Space Black و Pearl White، حيث يتميز كل جهاز باللون الأبيض اللؤلؤي بنمط فريد، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد نسختان متشابهان، ما يضفي على اللون لمسة من الجودة الحصرية.
يجسد كل من Find X8 و Find X8 Pro ، قيّم سلسلةFind X ، المتمثلة في تحقيق الابتكار على مستوى الكاميرات الرائدة، حيث يحتوي كلاهما على أحدث نظام كاميرا Hasselblad Master من OPPO. وللوصول الى أبعد مدى، تتيح ميزة AI Telescope Zoom في سلسلة Find X8 الوصول إلى مسافات لم تكن ممكنة من قبل، مع القدرة على التكبير حتى 10x وأكثر. كما يمكن لكل منهما ايقاف الوقت مع ميزة Lightning Snap، حيث يمكن التقاط ما يصل إلى سبع صور في الثانية، دون المساومة على جودة معالجة الصور الرائدة على مستوى الهواتف الرائدة.
تتفوق بطارية OPPO ، التي تحتوي على كربون السيليكون، وتأتي في هاتفFind X8 بقوة 5630 مللي أمبير، وفي هاتف Find X8 Pro تأتي بقوة 5910 مللي أمبير، ومع أحدث جيل من معالجات MediaTek Dimensity 9400، يوفر الهاتف أداء سلس ورائع خلال يوم كامل وما بعده.
وبهدف الارتقاء بالأجهزة فائقة الجودة، تعتمد OPPO برمجيات عالمية المستوى، حيث يستكمل نظام ColorOS 15 بشكل مثالي سلسلة Find X8، التي تقدم للمستخدمين حول العالم، تقنيات تصوير سلسة وعناصر سهلة الاستخدام وأدوات الذكاء الاصطناعي القوية الموفرة للوقت.
ترقبوا المزيد حول سلسلة OPPO Find X8 ونظام ColorOS 15 ، خلال الإطلاق العالمي المرتقب.
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