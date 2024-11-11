فريق تويوتا جازو للسباقات يتوج بلقب سباق البحرين 8 ساعات

(MENAFN
- Ogilvy) الدوحة، قطر – 10 نوفمبر 2024: اختتم فريق تويوتا جازو للسباقات موسم بطولة العالم للتحمل WEC لعام 2024 التي يُنظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، بفوزه في المركز الأول في سباق البحرين 8 ساعات. وحقق سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا هذا الفوز على متن سيارة تويوتا GR010 الـ "هايبرِد" الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم 8، وذلك بفضل القيادة المتميزة وروح العمل الجماعي الاستثنائية والعزيمة والإصرار التي يتميز بها الفريق، مما منح شركة تويوتا لقب البطولة عن فئة المصنّعين للمرة السادسة على التوالي.
ومع اقتراب موسم 2024 من نهايته، يمهد هذا الإنجاز الرائع الطريق لموسم مثير في عام 2025. تفخر شركة آل عبدالغني موتورز، الموزع الرسمي لسيارات تويوتا ولكزس في قطر، بهذا الانتصار المميز. وانسجاماً مع رؤية تويوتا للابتكار المستمر والتقدم في تكنولوجيا السيارات الهايبرد، تلتزم شركة آل عبدالغني موتورز بدعم وتطوير مشهد رياضة السيارات المحلي في قطر. وتترقب الشركة بحماس الجولة الافتتاحية لموسم سباق قطر 1812 كم - بطولة العالم لسباقات التحمل 2025، التي ستقام في قطر في الفترة من 26 إلى 28 فبراير 2025 في قطر.
وبهذه المناسبة، قال نوبويوكي تاكيمورا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "أتوجه بالشكر العميق لكل من سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا على إنهاء هذا الموسم بانتصار مميز وتحقيقهم المركز الأول على متن سيارة تويوتا GR010 الـ "هايبرِد" الكهربائية العالية الأداء. إن التفاني وروح الفريق والأداء الاحترافي الذي قدموه هو ما جعل هذا الموسم ناجحاً لفريق تويوتا جازو للسباقات، ومنح شركة تويوتا لقب البطولة عن فئة المُصنِّعين".
وأضاف تاكيمورا: "نتطلع بحماس للعودة إلى حلبات السباقات حول العالم في الموسم المقبل، حيث سنواصل استعراض أحدث تقنياتنا في سيارات الـ "هايبرِد" الكهربائية والسعي نحو تطوير "أفضل السيارات على الإطلاق" من أجل ضمان حرية التنقل للجميع دون استثناء. كما أتوجه بالشكر إلى أعضاء فريق تويوتا جازو للسباقات على إضافة هذا النجاح الجديد إلى سجل إنجازاتنا، والى جمهورنا ومشجعينا حول العالم على دعمهم المتواصل في كل مرحلة من رحلتنا".
اختُتِمت بطولة العالم للتحمل 2024 في البحرين بعد 72 ساعة من السباقات، وشملت ثماني جولات في أربع قارات على مدار نحو عشرة أشهر. وقد حقّق فريق تويوتا جازو للسباقات إنجازات بارزة هذا الموسم، بما في ذلك اعتلاء منصة التتويج خمس مرات، منها انتصاران في المركز الأول، وحصد الفريق 190 نقطة في هذه البطولة.
وانطلق بويمي من المركز الأول في السباق بثقة عالية، مما منح الفريق أفضلية مبكرة. ورغم تعرضه لاصطدام في الجهة الخلفية في بداية السباق، أبدى بويمي عزيمة استثنائية واستعاد عدة مراكز قبل تسليم القيادة لهارتلي في أواخر الساعة الثانية. وواصل هارتلي وهيركاوا بعدها العمل بإصرار كبير للتغلب على تحدي تآكل الإطارات مع الزمن، وبذلا جهودًا حثيثة للحفاظ على صدارة سيارة تويوتا GR010 الـ "هايبرِد" الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم 8.
وشهد النصف الثاني من السباق دخول سيارة السلامة مرتين، مما قلص الفارق بين جميع المتسابقين ومهّد الطريق لختام مشوق. ومع استئناف السباق، كان بويمي في المركز العاشر بفارق 15 ثانية فقط عن المتصدر، لكنه تمكن من التقدم بسرعة، متجاوزًا عددًا من المنافسين حتى نجح في انتزاع المركز الثاني بجدارة بعد توقفه الأخير في نقطة الصيانة.
وقبيل نصف ساعة فقط على نهاية الموسم، قدّم بويمي أداءً استثنائيًا من خلال عودته إلى الصدارة وتوسيع الفارق لصالحه، ليعبر خط النهاية بفارق مريح بلغ 27.539 ثانية، محققًا بذلك الفوز الثاني هذا الموسم لسيارة تويوتا GR010 الـ "هايبرِد" الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم 8، والعاشر للفريق في البحرين.
وشاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، بما في ذلك "سباق الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل" WEC، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تُقام عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015، حين قامت الشركة بتأسيس قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضات سباقات السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقاً من قناعة شركة تويوتا، وشعارها: "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR الضوء على دور رياضات سباقات السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل السيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات السيارات المختلفة، يهدف قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع متعة القيادة وروح المغامرة والانطلاق بحريّة.
ملاحظات السباق:
• السيارة: تويوتا GR010 الـ "هايبرِد" الكهربائية العالية الأداء - رقم 8
• السائقون: سيباستيان بويمي، وبريندون هارتلي، وريو هيراكاوا
• المركز: الأول
• عدد اللفات: 235 لفة
• أفضل لفة: دقيقة و50 ثانية و492 جزءاً من الثانية
• الزمن الكلي: 8 ساعات ودقيقة و25 ثانية و839 جزءاً من الثانية
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