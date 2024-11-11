الخطوط الجوية التركية تكشف عن مجموعة من الألعاب الجديدة للمسافرين الصغار

(MENAFN
- Ogilvy) قدمت الخطوط الجوية التركية مجموعة محدثة من الألعاب المصممة لأصغر ركابها عمراً، خلال الرحلات الدولية التي تستغرق خمس ساعات أو أكثر. تتضمن خمس مجموعات فريدة من سلسلة My Travel Buddy ، مصممة بحسب الوقت الذي تستغرقه الرحلة، وتقدم تجربة فريدة واستثنائية، بالإضافة إلى تشجيع الأطفال على بناء مجموعات ألعابهم الخاصة.
تم تنسيق الألعاب الجديدة، التي تضم خمسة من المستكشفين الصغار في نادي أطفال الخطوط الجوية التركية، بعناية لتلبية الاحتياجات التنموية لفئات عمرية معينة. وخُصصت مجموعات الألعاب الجديدة للرحلات الطويلة، وهي موجهة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 6 و 7-12 عامًا.
تتضمن مجموعات الألعاب، باقة متنوعة من الأدوات التعليمية والإبداعية. يشجع لغز "التانجرام" على معرفة كيفية حل المشكلات، وتعزيز المنطق المكاني، وفهم الأشكال الهندسية. بينما يعزز مفهوم "مجموعة التخييم" الوعي البيئي منذ سن مبكرة. بالإضافة الى ذلك تحفز الدمى المحشوة التطور العاطفي، حيث توفر الراحة والأمان للأطفال، بينما تساعد قبعات الطيارين والطائرات النموذجية والتي كانت جزءًا من المجموعات السابقة وتعد من الأدوات الأساسية في السلسلة على إشباع فضول الأطفال وتمكينهم من اكتشاف اهتماماتهم في مجال الطيران. أيضاً تدعم كتيبات الأنشطة والألوان المهارات الحركية الدقيقة والتنسيق بين اليد والعين، بينما تهدف الأنشطة التي تتضمن الأدوات الثقافية الخاصة بتركيا إلى تقديم التراث الثقافي للأطفال من خلال محتوى تفاعلي وممتع.
تماشيًا مع التزام الخطوط الجوية التركية بالاستدامة، تم تصنيع جميع الألعاب في المجموعات الجديدة من مواد صديقة للبيئة ومعاد تدويرها، ما يعزز المسؤولية البيئية. كذلك يهدف الناقل الوطني التركي إلى غرس هذا الوعي لدى المسافرين الصغار، ما يساهم في نموهم كأفراد يمتلكون الوعي البيئي اللازم .
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