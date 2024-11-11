دانوب هوم ترفع من مستوى مساحات المعيشة الخارجية بأثاثها العصري والأنيق وخدمات التخصيص

(MENAFN
- Panasian1) التاريخ: دبي، الإمارات العربية المتحدة، 08 نوفمبر 2024
كشفت دانوب هوم، أكبر مزود لحلول الأثاث الداخلي والخارجي في المنطقة، عن مجموعتها الواسعة من منتجات الحدائق التي من شأنها ترقية مساحات المعيشة الخارجية في المنازل، وإدخال أنماط حياة جديدة. من خلال تعزيز أقصى درجات الراحة والفخامة، تؤكد المنتجات على إرث دانوب هوم كأمينة رئيسية للعناصر التي تسعد من الناحية الجمالية والمتينة على المدى الطويل.
تتميز أحدث سلسلة من دانوب هوم، من الشروق إلى الغروب، بحلول الأثاث الخارجي والتحسين التي تتراوح من خيارات الأثاث المتنوعة إلى ديكورات الحدائق المزخرفة والمناظر الطبيعية المخصصة. يمكن لأصحاب المنازل استكشاف جميع المنتجات بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الإضافية مثل التخصيص والتركيب والضمان الممتد إلى جانب خطط الدفع السهلة مثل تابي والقسط الشهري المعادل لبطاقة الائتمان.
علاوة على ذلك، تشتمل العلامة التجارية " حديقة عدن " التابعة لشركة دانوب هوم على تصميمات حديثة ذات وظائف طويلة الأمد. وهي متخصصة في الأثاث الخارجي الفاخر، وتحويل الحدائق والشرفات إلى ملاذات ترفيهية. تم تصميم مجموعات الطعام لتتناسب مع أي مناسبة. تتميز بطاولات مثالية للإعدادات في الهواء الطلق، مصحوبة بكراسي متكئة للاسترخاء والترفيه. من الأراجيح والمقاعد إلى الكراسي الطويلة، تساهم خيارات الجلوس المتنوعة للعلامة التجارية في جمال الحدائق والشرفات. تعد مجموعات الأرائك أساسية للتجديد وتوفر خيار استيعاب أي عدد من الأشخاص من خلال التخصيص. تم تصميم طاولات البار الحديثة لتعزيز التنشئة الاجتماعية وتقديم تجارب فريدة.
قال السيد سيد حبيب، مدير شركة دانوب هوم ، "نحن متحمسون لعرض مجموعتنا المميزة من المنتجات الخارجية التي من المؤكد أنها سترفع من مستوى مساحات المعيشة مثل الحدائق والشرفات. تم تطوير المنتجات بأفضل المواد لضمان المتانة على المدى الطويل. تعمل خدمة التخصيص الحصرية لدينا على إحياء رؤية العملاء. نحن نبني منتجات محددة باختيار العميل للتصميم والوظائف والمواد. يقوم فريقنا من خبراء التصميم الداخلي، " التصميم والتطوير"، بتحليل مساحات المعيشة للعملاء قبل اقتراح التصميمات التي تستغل المساحة على أفضل وجه".
تمكن خدمة التخصيص الداخلية من شركة دانوب هوم أصحاب المنازل من اختيار تصميم المنتج وفقًا لاختيارهم. تعمل هذه المرونة على معالجة التحديات التي يواجهها العملاء الذين لا يستطيعون ترقية المناطق الخارجية بمنتجات جاهزة بسبب المساحة أو الأسلوب. يقوم خبراء التصميم الداخلي للعلامة التجارية بإجراء تحليل مفصل للموقع الذي سيتم تأثيثه واقتراح تصميمات المنتجات المناسبة التي تتوافق مع تفضيلات العميل. الآن يمكن لأصحاب المنازل الاستمتاع برفاهية المظلات وراحة الأرائك التي تحددها أسلوبهم الشخصي وأجواء المنزل. وهذا يؤكد على نهج العلامة التجارية المتميز الذي يركز على العملاء والذي يميزها عن اللاعبين الآخرين في السوق.
تخطف المظلات الفسيحة الأضواء من العروض الخارجية الحالية من شركة دانوب هوم. يسمح التصميم الأحدث لأصحاب المنازل بالانسحاب إلى الهواء الطلق في أي وقت دون القلق بشأن الظروف الجوية غير المواتية. تم تجهيز شرفات المراقبة بواجهات زجاجية عالية الجودة على إطارات من الألومنيوم المتين وأجزاء مقاومة للماء وأنظمة تكييف هواء محمولة، مما يخلق مساحة داخلية مثالية تسمح للسكان بتناول الطعام أو التواصل الاجتماعي أو قضاء الوقت في الخارج.
تقدم دانوب هوم أيضًا ديكورات خارجية، بما في ذلك الأواني الحرفية والتحف المنحوتة والكراسي الأنيقة. ومن بين عروضها الزخرفية الأكثر تعقيدًا نوافير المياه الأنيقة التي تعمل على تضخيم التأثير العلاجي للحدائق مع إيقاع المياه المتساقطة المهدئ. يمكن للعملاء اختيار تزيين المساحات بالخضرة الواقعية في شكل نباتات في أصص ونباتات معلقة وأسوار صناعية.
لزيادة مساحة منطقة حمام السباحة، تم تصميم كراسي الاسترخاء من دانوب هوم بشكل عملي للاستمتاع بأشعة الشمس والاسترخاء. علاوة على ذلك، لمزيد من الراحة، يمكن للعملاء استخدام المظلات القابلة للتعديل للتبريد والظل.
سواء كان الأمر يتعلق بتزيين الحدائق أو حمامات السباحة، فإن حلول التأثيث والتحسين الشاملة من دانوب هوم تحول رؤية العميل إلى حقيقة. من التصميم والمواد إلى الجودة والمتانة، تلتزم دانوب هوم بتقديم منتجات تلبي توقعات كل عميل.
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