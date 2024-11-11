مركز قطر للمال يعقد شراكة استراتيجية مع بنك دخان لتوفير خدمات مصرفية متميزة لشركاته

(MENAFN
- qf) 10 نوفمبر 2024، الدوحة – قطر: وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرة تفاهم مع بنك دخان، أحد أكبر المؤسسات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر، وذلك لتعزيز التعاون في شتى المجالات التي تخدم المصالح المشتركة لكلا الطرفين.
وتحدد مذكرة التفاهم إطار التعاون بين المؤسستين، بحيث يتم اعتماد بنك دخان كشريك استراتيجي غير حصري للشركات الجديدة أو الحالية المسجلة لدى مركز قطر للمال. كما يشمل التعاون تخصيص مساحة مؤقتة داخل مقر مركز قطر للمال يمكن لبنك دخان من خلالها تقديم خدمات نوعية والترويج للعروض الخاصة بالشركات المسجلة لدى المركز وموظفيها.
وبموجب المذكرة سيقدم بنك دخان حسابات وحلول مصرفية مبتكرة مصممة خصيصاً للشركات الجديدة التي تنضم إلى مركز قطر للمال وبمجرد حصولها على أوراق الاعتماد والتسجيل. كما سيقدم البنك خدمات مصرفية فورية لجميع موظفي هذه الشركات الوافدين حديثاً إلى الدولة.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "إن مذكرة التفاهم هذه مع بنك دخان تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حلول الخدمات المالية المتاحة لشركات مركز قطر للمال. ومن خلال توفير حلول وخدمات مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، فإننا نعمل على خلق بيئة جاذبة تدعم النمو والابتكار ضمن مجتمع أعمال مركز قطر للمال. نعمل معاً على إرساء أسس لمنظومة مالية متينة في قطر".
من جهته، قال السيّد/ أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك دخان، مؤكدًا على أهمية هذه المذكرة: "سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر للمال والتي تفتح أمامنا سبلاً أوسع لتقديم خدمات مصرفية مصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات المرخصة من قِبَل المركز وموظفيها. يعكس هذا التعاون الوثيق التزامنا بتقديم حلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تدعم نمو ونجاح الشركات العاملة في قطر، وأيضًا سعينا المستمر للمساهمة في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وبناء نظام مالي ديناميكي ومزدهر في الدولة عن طريق الجمع بين خبراتنا الكبيرة ومنصة الأعمال القوية لمركز قطر للمال"
هذا، وتعكس هذه الشراكة التزام مركز قطر للمال الثابت بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في قطر. فمن خلال تيسير الحصول على الخدمات المصرفية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الموثوقة كبنك دخان، لا يدعم المركز نمو شركاته فحسب، بل يساهم في بناء بيئة أعمال مزدهرة تعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين.
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