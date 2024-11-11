تأكيداً لدعمه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحقيقاً لرؤية 2030

(MENAFN
- SNB) كشف البنك الأهلي السعودي عن إطلاق محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال تمتد حتى عام 2025، بهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كونه أحد أهم محركات النمو الاقتصادي تحقيقاً لرؤية 2030، وذلك في إطار مشاركته كراعي رئيسي بملتقى بيبان 24 الذي
تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، والمقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر.
ويهدف الإطلاق إلى تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على حلول تمويلية مرنة تلائم احتياجاتهم المختلفة، وتشمل التوسعات التشغيلية، مما يسهم في رفع قدراتهم التنافسية وتعزيز استدامة أعمالهم، وذلك ضمن منظومة متكاملة من الخدمات والحلول التمويلية والمصرفية يقدمها البنك عبر قنوات إلكترونية ومراكز متخصصة حول المملكة.
وتسعى المحفظة التمويلية إلى تلبية متطلبات التمويل لأصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة، عبر إجراءات مبسطة تسهل الوصول إلى رأس المال المطلوب للنمو والتوسع، بما يواكب طموحات قطاع الأعمال ويساهم في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030.
ويأتي إطلاق المحفظة ضمن جهود البنك في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو مستدام وفق رؤية 2030، وذلك خلال فعاليات ملتقى بيبان 24 الذي يُعد منصة رئيسية لدعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة. ويشهد الملتقى توقيع اتفاقيات وصفقات ملياريه، ما يعزز من دور "منشآت" في تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص استثمارية واسعة تساهم في تنويع الاقتصاد وتشجيع الابتكار في القطاعات المختلفة.
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