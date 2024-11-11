إريكسون وإي آند الإمارات توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا الجيل السادس

(MENAFN
- Weber Shandwick) أعلنت إريكسون (المسجلة في بورصة ناسداك: ERIC) وشركة إي آند الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف التعاون في استكشاف تكنولوجيا الجيل السادس، وحالات استخدامها، وتطور شبكة الجيل السادس المستقبلية.
ستكون مذكرة التفاهم هذه بمثابة مشاركة مبكرة لتحديد التطور المستقبلي لشبكات الهاتف المحمول من الجيل القادم، وستتضمن سلسلة من مناقشات تقنية مشتركة تهدف إلى استكشاف مفاهيم تكنولوجيا الجيل السادس الرئيسية.
وفي معرض تعليقه قال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في إي آند الإمارات:” منذ عام 1976 وشركة إي آند الإمارات رائدة في تزويد الأفراد والمجتمعات بالتقنيات الأحدث. إن توقيع مذكرة التفاهم هو شهادة على تفانينا في قيادة المستقبل الرقمي ودفع حدود الابتكار نحو مستقبل أكثر اتصالاً وتقدماً من الناحية التكنولوجية. ويسعدنا التعاون مع إريكسون في استكشاف الجيل السادس وتطور شبكتها المستقبلية“.
بدوره قال إيكو نيلسون، نائب للرئيس ورئيس وحدة العملاء العالمية لأعمال شركة إي آند في شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا:” تقنية الجيل الخامس ستتفوق على تقنية الجيل الرابع وستصبح التكنولوجيا الخلوية اللاسلكية المهيمنة عقب عام 2027 ,ومع الجيل الخامس المستقل والجيل الخامس المتقدم، ستحقق إمكاناتها التحويلية على مدى السنوات العديدة القادمة. وعلى هذا النحو، بدأنا النهج الاستباقي لأبحاث الجيل السادس مع شركائنا لتشكيل الجيل القادم من الشبكات. ومن خلال التعاون الوثيق مع شركة إي آند الإمارات، نهدف إلى الاستفادة من خبراتنا المشتركة لدفع عجلة التقدم في تطوير الجيل السادس لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل. “
من المتوقع أن تقدم تقنية الجيل السادس تغييراً جذرياً في مستقبل الاتصالات من خلال دمج العالمين الرقمي والحقيقي في واقع سلس يتم تمكينه من خلال أنظمة جديرة بالثقة وشبكات إدراكية ونسيج حوسبة شبكي واسع الانتشار. علاوةً على ذلك، ستساهم تقنية الجيل السادس في خلق اتصالات ذكية متوفرة بشكل مستمر لأجل عالم أكثر استدامة وكفاءة.
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