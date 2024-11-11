صندوق التنمية السياحي يختتم مشاركته في سوق السفر العالمي 2024 بلندن

(MENAFN
- Weber Shandwick) الرياض – 10 نوفمبر 2024: اختتم صندوق التنمية السياحي مشاركته الناجحة في معرض سوق السفر العالمي 2024 في لندن، حيث ركز على استعراض فرص الاستثمار في القطاع السياحي السعودي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة رئيسية للسياحة العالمية، وذلك عبر سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع رواد القطاع السياحي العالمي.
وشهد جناح الصندوق في المعرض إقبالًا واسعًا من قبل المستثمرين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم، في إطار الجهود الرامية إلى جذب استثمارات أجنبية نوعية تدعم الإستراتيجية الوطنية للسياحة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
واستعرض الصندوق من خلال مشاركته ضمن جناح "أرض السعودية" مختلف المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعزز من إمكانيات القطاع السياحي في المملكة، مع تسليط الضوء على الحلول التمويلية والتسهيلات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.
وتُوجت هذه الجهود بتوقيع مذكرة تفاهم مع دوسِت العالمية لتطوير مشاريع ضيافة فاخرة تركز على تقديم تجارب سياحية متميزة في الوجهات السياحية السعودية المستهدفة.
وخلال مشاركتهم في فعاليات المعرض، حرص ممثلو الصندوق على تقديم صورة متكاملة عن مشاريع الصندوق وإنجازاته، حيث ركزوا على إبراز دور الصندوق في دعم مشاريع السياحة وتطوير وجهات سياحية تواكب التطلعات المستقبلية، وأكدوا أهمية الشراكات الدولية التي عقدها الصندوق مع الشركات العالمية في رفع مستوى القطاع السياحي لخدمة المستثمرين والزوار على حد سواء.
من جهة أخرى، استعرض ممثلو الصندوق دوره في الترويج للمملكة كوجهة استثمارية جذابة على الساحة العالمية، مسلطين الضوء على مدى التطور الذي تشهده المملكة على الشراكات الإستراتيجية مع مختلف القطاعات، وبخاصة في مجالات الضيافة والسياحة الترفيهية، كما ركزوا على التزام الصندوق بتقديم الدعم اللازم للمشاريع النوعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.
ويأتي اختتام مشاركة صندوق التنمية السياحي في معرض سوق السفر العالمي تتويجًا لجهوده المستمرة لتعزيز جاذبية المملكة للاستثمار السياحي وتأكيدًا على التزام الصندوق بدعم مشاريع مستدامة تُسهم في تنمية القطاع السياحي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للسياح والمستثمرين بما يلبي تطلعات المملكة لتكون وجهة سياحية عالمية.
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