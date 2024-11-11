بلدية دبي تعلن فتح باب التسجيل في سوق المزارعين بموسمه الرابع

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 06 نوفمبر 2024: أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التسجيل في سوق المزارعين، والذي سيقام خلال الفترة من 7 ديسمبر 2024 وحتى 22 فبراير 2025 في الحديقة القرآنية. ويُعد سوق المزارعين من أبرز الفعّاليات المجتمعية السنوية على تقويم بلدية دبي، حيث يوفر السوق منصةً للمزارعين الإماراتيين لعرض وبيع منتجاتهم العضوية – من المزرعة مباشرةً إلى المستهلك، بما في ذلك المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان والمشاريع المنزلية.
ويأتي تنظيم المبادرة في إطار جهود بلدية دبي الهادفة إلى تعزيز الاستدامة وجَودة الحياة في الإمارة، ودعم وتعزيز قطاع الزراعة المحلية الذي يُعد من أبرز المجالات التي تركز عليها البلدية في هذا السياق، وذلك عبر تنظيم المبادرات والبرامج التي تدعم المزارعين المواطنين وأصحاب المشاريع الزراعية الريادية.
وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة في بلدية دبي: "سوق المزارعين من أهم الفعّاليات التي يجري تنظيمها بشكل سنوي في حدائق دبي، ويحمل طابعاً فريداً كونه يتمتع ببعد اجتماعي واستثماري، حيث يجمع أفراد المجتمع من مختلف الشرائح والفئات العمرية للتعرف على المنتجات الزراعية المحلية، والاستمتاع بالأنشطة التعليمية والترفيهية المخصصة لكافة أفراد العائلة. من جانبٍ آخر، يوفر السوق مساحةً للمزارعين من أجل عرض منتجاتهم على الجمهور وبيعها مباشرةً، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وقطاع الزراعة المحلية، عبر تعزيز الممارسات الزراعية واستغلال الأراضي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة".
وأضاف الزرعوني: "لقد حقق الموسم الثالث لسوق المزارعين نجاحًا كبيرًا، حيث شهد مشاركة 42 مزارعاً إماراتياً، إضافةً إلى وصول عدد الحضور لأكثر من 37 ألف زائر خلال فترة السوق، والتي أُقيمت يوم السبت على مدار 13 أسبوعاً. وندعو الأخوة المواطنين من أصحاب المزارع والمشاريع الزراعية، الصغيرة منها والكبيرة، لاغتنام هذه الفرصة والتسجيل للمشاركة في الموسم القادم لسوق المزارعين".
ويذكر أن بلدية دبي توفر جملةً من التسهيلات للمشاركين في سوق المزارعين، ومنها توفير أكشاك بتصاميم مميزة لعرض المنتجات، كما تعمل البلدية على توفير الدعم للمشاريع الزراعية في الإمارة، وتسهيل ممارسة الأعمال ضمن القطاع الزراعي المحلي، وذلك عبر فتح قنوات تسويق أوسع للترويج للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، إضافةً إلى إمكانية مشاركة المشاريع الصغيرة ومشاريع الأعمال المنزلية.
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