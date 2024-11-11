(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة 11 نوفمبر 2024: نظمت "مجموعة توتو" (TOTO) بالتعاون مع الشريك الحصري "الفطيم للمقاولات" فعالية حوارية للمهندس المعماري الشهير عالمياً "سو فوجيموتو" تحت عنوان "بين الطبيعة والعمارة"، وذلك خلال أمسية اتسمت بغناها بالمناقشات والأفكار المحفزة على الإبداع، أقيمت على هامش "أسبوع دبي للتصميم" وجمعت ما يزيد على 300 من قادة الفكر ورواد الابتكار في مجالي العمارة والتصميم.
عكس هذا الحدث الافتتاحي التزام "مجموعة توتو" و"الفطيم للمقاولات" بتعزيز الفكر المعماري المميز وتطوير التعاون في مجتمع التصميم في دبي، حيث شارك فيه، كمتحدث رئيسي، المهندس المعماري الياباني المعروف "سو فوجيموتو" الذي تحظى تصميماته المعمارية المبتكرة بشهرة عالمية واسعة مثل "دار الموسيقى" و"جناح معرض سيربنتين"، وتتميز فلسفته الفريدة في التصميم بتناغم ملفت بين البيئات الطبيعية والمعالم المعمارية.
يهدف الحدث، الذي أقيم بدعم من "الفطيم للمقاولات" و"غاليري إم أي" (Gallery MA)، إلى إلهام وربط وتحفيز الإبداع في المنطقة عبر جلسة نقاشية عُقدت تحت عنوان "الحياة المريحة وعلاقتها بالفلسفة المعمارية"، شارك فيها فوجيموتو، الذي سلط الضوء على أبرز المبادئ المعمارية اليابانية وتصاميمها المستدامة، إلى جانب عدد من رواد القطاع بمن فيهم خالد سمير، رئيس قسم التصميم الداخلي في "شوبا ريالتي"، ومحمد أديب، الرئيس التنفيذي للتصميم، ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية، وسيجال باتيل، مدير التصميم، كريستينا زانيتش ديزاين استوديو. وتطرق المشاركون في الجلسة الحوارية إلى دور الهندسة المعمارية في خلق انسجام و توازن بين البيئة الطبيعية واحتياجات الإنسان، مع تسليط الضوء على أهمية الاستدامة في رسم ملامح مستقبل التصميم المعماري.
من جانبه، قال دايزوك إندو، رئيس شركة توتو (TOTO) لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا: "لدينا اعتقاد راسخ في توتو بضرورة إنشاء مساحات تنسجم مع الطبيعة وترتقي بتجارب الحياة اليومية من خلال التصميم المدروس. ويتماشى هذا الحدث المميز، بكل ما قدمه من أفكار ورؤى مستقبلية وتصورات إبداعية لـ سو فوجيموتو، مع التزامنا بتعزيز الحوار الهادف وسط مجتمعات الهندسة المعمارية والتصميم. ونعتز بتعاوننا وشراكتنا مع "الفطيم للمقاولات" للتشجيع على تطوير حلول مستدامة ومبتكرة في مجال التصميم والبناء، تعكس التزام الشركة بتقديم تصور جديد لتصميم وتطوير البيئة العمرانية التي تحيط بالإنسان بطرق مبتكرة تحترم البيئة وتدعم الاستدامة. ونتطلع من خلال تعزيز التواصل بين المهنيين وإطلاق أفكار جديدة، إلى المساهمة في تصاميم وعملية ومحفزة للتغيير الإيجابي، وهي قيم نحرص على التمسك بها في جميع منتجاتنا. ونهدف معاً إلى إثراء مشهد التصميم الإبداعي في دبي وخارجها، وتخطيط كل مساحة بطريقة ترتقي بجودة حياة الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون فيها، وتحويلها إلى بيئات داعمة ومريحة لهم."
وتعرض "الفطيم للمقاولات"، في إطار احتفالها بالذكرى الخمسين لتأسيسها كـ "شريك اللا مستحيل"، منتجات "توتو" (TOTO) في معرض "داون تاون ديزاين" خلال أسبوع دبي للتصميم خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر، في تعاون يسلط الضوء على التزام الأولى بتعزيز نمو شركائها ودفع عجلة الابتكار عبر شراكات استراتيجية وحلول شاملة ومتكاملة تغطي جميع المراحل، وفي وقت تمضي فيه الشركة قدماً في ترسيخ ريادتها في المشهد الاقتصادي المتطور في المنطقة، وسط توقعات بتحقيقها مستويات عالية من النمو."
وقال مورلي سيربكام، المدير التنفيذي، الفطيم للمقاولات: "يشكل تعاوننا مع شركة "توتو" (TOTO) إنجازاً مهماً لـ "الفطيم للمقاولات" سيسهم في توسيع حضورنا في المنطقة والارتقاء بالخدمات التي نقدمها للعملاء. ويسعدنا أن نستضيف هذا الحدث بالتعاون مع "توتو" والمعماري العريق "فوجيموتو، الذي تواصل أعماله المبتكرة إلهام المعماريين والمصممين حول العالم، بما تحمله من رؤى إبداعية تسهم في تطوير أفكارهم وتصاميمهم. ونجدد التزامنا بتعزيز الإبداع والتميز في كل ما نقوم به ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع شركاء حصريين لتقديم أعلى معايير الجودة والابتكار لعملائنا وشركائنا."
تشتهر "توتو" (TOTO) بالفخامة والابتكار في تصميم أفخم أنواع المستلزمات الصحية للحمامات، ولديها التزام ثابت بتعزيز الحوار بين مجتمع التصميم والمتخصصين المعماريين من خلال المشاركة الهادفة في تجمعاتهم وفعالياتهم. وتستعد الشركة لاستضافة المزيد من الأحداث في المستقبل، بهدف توطيد تعاونها مع المهندسين المعماريين والمصممين، والإسهام في تطوير وتوجيه الأساليب المستقبلية للتفكير التصميمي، بحيث يتم تشجيع أفكار إبداعية وجديدة تدعم الابتكار في التصميم للأجيال القادمة.
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