تستر على متحرش وتواطأ معه.. معاقبة مدير مدرسة بمصر

MENAFN - Khaberni) خبرني - بعد تستره على تعرض إحدى تلميذاته للتحرش داخل مرتين، قررت النيابة الإدارية في القاهرة باتخاذ إجراءات جزائية ضد مدير إحدى المدارس في مصر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قررت النيابة الإدارية توقيع الجزاء الإداري المشدد على المدير السابق لإحدى محافظة القاهرة بخصم أجر شهرين من راتبه، بعد قيامه بالتستر على تعرض تلميذة بالصف الخامس الابتدائي للتحرش على يد عامل بالمدرسة مرتين.

وكانت النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة قد تلقت بلاغا من إدارة النزهة التعليمية، بشأن الشكوى المقدمة من والدة إحدى التلميذات بالصف الخامس الابتدائي بتعرض نجلتها للتحـرش على يد عامل بالمدرسة، وتستر مدير المدرسة عليه لتتكشف التفاصيل.

وقالت والدة التلميذة خلال التحقيقات إنه حال عودة نجلتها من اليوم الدراسي فوجئت بها في حالة انهيار وأبلغتها أن عاملا بالمدرسة قد تحـرش بها، فتوجهت صباح اليوم التالي لإبلاغ مدير المدرسة بالواقعة، إلا أن رد فعل المدير كان غريبا، حيث فوجئت به يقوم باحتجازها بمكتبه لمنعها من التوجه لمدير الإدارة التعليمية للإبلاغ عن بالواقعة، وساعد العامل على الهرب خارج المدرسة.

لكن المفاجآت لم تقف عند هذا الحد، حيث فوجئت الأم بأن ذات العامل كان قد سبق له التحـرش بنجلتها قبل ثلاثة أشهر، حيث قامت نجلتها بإبلاغ معلمة اللغة العربية، والتي بدورها أبلغت مسؤول الأمن الذي بدوره أبلغ مدير المدرسة.

وباستجواب مسؤول الأمن بالمدرسة للعامل حينها، أقر بتحرشه بالتلميذة، وقام بتسليم أوراق محضر الاستجواب لمدير المدرسة، إلا أن الأخير احتفظ به بمكتبه وعلل ذلك لمسؤول الأمن بأن ذلك كان بناءً على رغبة أهل التلميذة بالمخالفة للحقيقة، حيث لم يخطر أهل التلميذة بالواقعة من الأساس.

واستمعت النيابة لأقوال التلميذة المجني عليها، والتي قررت تعرضها مرتين للتحـرش على يد عامل المدرسة، إذ قام في المرة الأولى بجذبها عنوة داخل الحجرة المخصصة له بالمدرسة وتحـرش بها، وأنها أبلغت معلمة اللغة العربية عما حدث في حينه وخشيت أن تبلغ والدتها خوفًا من العقاب، ثم عاود العامل المذكور ارتكاب ذات الجرم مرة أخرى بعد قرابة الثلاثة أشهر من الواقعة الأولى بأن استدرجها إلى حجرته وأوهمها بطلب والدتها التحدث معها عبر هاتفه المحمول، وتحـرش بها ولم يتركها إلا بعد تعالي صراخها خوفًا من افتضاح أمره.

كما استمعت النيابة لشهادة عدد من المختصين بالإدارة التعليمية، والمدرسين ومسؤول الأمن بالمدرسة، والذين أكدوا صحة تلك الوقائع، ما دفع النيابة الإدارية لاتخاذ قرارها بإحالة مدير المدرسة للمحاكمة التأديبية العاجلة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبته بأقصى درجات الجزاء الإداري بخصم أجر ستين يوماً من راتبه.

وذكرت النيابة أنه وخلال سير التحقيقات، ورد لها شهادة وفاة العامل المذكور المتهم بوقائع التحرش، وبناء عليه أمرت النيابة بانقضاء الادعاء التأديبي قِبَله بالوفاة.