هيئة الأسرى: انتهاك للخصوصية وتعذيب نفسي للمعتقلات في سجن الدامون

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن المعتقلات في سجن الدامون، يتعرضن لجملة من الاعتداءات والعقوبات، إذ يتم انتهاك خصوصيتهن واستهداف نفسياتهن، من خلال جملة من السياسات والإجراءات اللاأخلاقية واللاإنسانية.

ونقلت محامية الهيئة التي زارت السجن مؤخرا، أن الظروف الحياتية والصحية سيئة، حيث الاحتجاز داخل الغرف (23 ساعة يوميا)، والفورة عبارة عن ساعة واحدة فقط ومن ضمنها استخدام الدوشات للاستحمام والاغتسال، والطعام سيئ وقذر، وهناك نقص كبير في الأغطية والملابس، كما تشهد الغرف اكتظاظا كبيرا، حيث تُحتجز في الغرفة الواحدة (11 معتقلة)، إلى جانب الحرمان من الفحوصات الطبية والأدوية والعلاجات.

وفي هذا السياق، زارت محامية الهيئة المعتقلة (ف.ص) من رام الله (48 عاما)، التي سردت تفاصيل ما تعرضت له هي وشقيقتها عند اعتقالهما بتاريخ 13/1/2024، إذ تم اقتحام منزلهما والعبث به، وكان شكل الاقتحام مرعبا من ناحية عدد الجنود وأشكالهم وهم مقنعون، وتم نقلهما على مدار عدة أيام إلى سجن عوفر، وبعد ذلك إلى مركز توقيف عتصيون ومنه إلى الشارون، إلى أن استقرت بهما الحال في سجن الدامون.

ونقلت محامية الهيئة عن المعتقلة أنها وشقيقتها تعرضتا للسب والشتم والتفتيش اللاإنساني، كما قضيا وقتا طويلا جدا وهما مقيدتان ومعصوبتا الأعين، وكل ذلك تزامن مع ضرب شديد على أنحاء الجسد كافة، فالمحققون كانوا يُخرِجون حقدهم من خلال هذا التعامل الوحشي، علما أن الشقيقتين اعتُقلتا على خلفية لقاءات تلفزيونية، بعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي شقيقهما ولا تزالان موقوفتين.

كما زارت محامية الهيئة المعتقلة (ن.ز) من محافظة أريحا التي تبلغ من العمر (37 عاما) وما زالت موقوفة، علما أن التهمة الموجهة إليها هي التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتُقلت بعد اقتحام منزلها والعبث بمحتوياته وتخريبه والاستيلاء على أجهزتها الخلوية وأجهزة الحاسوب.

ونقلت المعتقلة (ن.ز) لمحامية الهيئة أن طريقة الاعتقال مرعبة، إذ التفتيش العاري والصراخ والضرب على أنحاء الجسم كافة، وتقييد الأيدي وتعصيب الأعين، والسب والشتم والإهانة، ولم تتم مراعاة وضعها الصحي، إذ أخبرتهم عند اعتقالها بأنها مريضة في السرطان وخضعت لعملية استئصال، إضافة إلى معاناتها من قرحة في المعدة وطول النظر، فتعمدت إدارة السجن الاستيلاء على نظارتها الطبية وحرمانها من ارتدائها بعد وصولها إلى المعتقل.