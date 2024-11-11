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رئيس الوزراء يُطلع وزير الخارجية الجزائري على تطورات الأوضاع في فلسطين

11/11/2024 7:09:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الرياض / PNN - أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر أحمد عطاف، على آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك قبيل انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض.

جاء هذا اللقاء في إطار التنسيق والتشاور بين الدول العربية والإسلامية حول المستجدات في فلسطين، خاصة في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

وناقش الطرفان السبل الممكنة لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز المواقف العربية والإسلامية في مواجهة الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدوان وتخفيف معاناة شعبنا.

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