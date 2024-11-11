رئيس الوزراء يُطلع وزير الخارجية الجزائري على تطورات الأوضاع في فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
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الرياض / PNN - أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى، وزير
الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر أحمد عطاف، على آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك قبيل انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض.
جاء هذا اللقاء في إطار التنسيق والتشاور بين الدول العربية والإسلامية حول المستجدات في فلسطين، خاصة في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.
وناقش الطرفان السبل الممكنة لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز المواقف العربية والإسلامية في مواجهة الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدوان وتخفيف معاناة شعبنا.
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