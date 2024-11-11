قاضي محاكمة دونالد ترامب يوافق على تمديد المواعيد النهائية في القضية بناءً على طلب من المدعي الخاص

(MENAFN
) وافق قاضي محاكمة دونالد ترامب، الذي يواجه اتهامات بمحاولة قلب نتائج انتخابات
2020، يوم الجمعة الموافق 8نوفمبر, على تمديد المواعيد النهائية في القضية بناءً على طلب من المدعي الخاص، مما يثير احتمال تعليق الإجراءات, وأوضح بروس فاين، نائب وزير
الخارجية الأمريكي السابق، في مقابلة مع "الحرة" أن وزارة العدل لا تعترف بالحصانة الرئاسية في هذه القضية, وأشار إلى حكم للمحكمة العليا ينص على أن الحصانة الرئاسية تقتصر على الأفعال التي تحدث ضمن نطاق مهام الرئيس الرسمية, كما لفت فاين إلى أن ترامب
لا يمكنه أن يعفو عن نفسه، مستندًا إلى مبدأ قانوني قديم يمنع الأفراد من الحكم في قضاياهم الخاصة, وأشار إلى أنه بعد تنصيب ترامب رئيسًا، قد تحدث تحولات في الإجراءات القانونية، خاصة في واشنطن العاصمة وفلوريدا، حيث قد يتم إسقاط بعض التهم.
كما أضاف فاين أنه بينما يمكن لوزارة العدل متابعة التهم الفيدرالية، إلا أن ترامب لن يتمكن من العفو عن نفسه على المستوى المحلي، مثلما هو الحال في جورجيا أو نيويورك, وفي جورجيا، حيث كان يتمتع ترامب بدعم كبير، قد تتخذ السلطات المحلية إجراءات لإنهاء القضية, وفي نيويورك، قد يجد القاضي صعوبة في سجن ترامب، وقد يقرر إسقاط التهم، مما قد يحول القضية إلى مسألة "سياسية" بدلًا من "قضائية", ومن جانبه، دافع المدعي الخاص جاك سميث عن طلبه لتأجيل القضية، مؤكدًا الحاجة إلى وقت إضافي للتعامل مع تعقيدات القضية وضمان التنسيق مع سياسات وزارة العدل, ومن المقرر أن يقدم سميث تحديثًا حول مداولاته في الثاني من ديسمبر.
وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير إعلامية أن وزارة العدل تدرس إمكانية تعليق التهم الفيدرالية ضد ترامب, كما طرح فاين قضية العفو الرئاسي، متسائلًا كيف يمكن للرئيس، الذي يجب أن يلتزم بالدستور، أن يعفو عن أولئك الذين انتهكوه, وأشار إلى أنه إذا كانت الديناميكيات السياسية مختلفة، خاصة مع سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، قد يواجه ترامب المساءلة إذا أصدر عفوًا في مثل هذه القضايا.
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