ترامب معروفًا بعلاقته المتوترة والمعادية مع وسائل الإعلام

(MENAFN
) لقد كان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، معروفًا بعلاقته المتوترة والمعادية مع وسائل الإعلام، التي اتسمت في كثير من الأحيان بانتقادات حادة وإجراءات قانونية ضد الصحفيين, شهدت رئاسته الأولى منع الصحفيين من دخول البيت الأبيض، مما أثار المخاوف من أن حرية الصحافة قد تكون مهددة مرة أخرى مع عودته, وأوضح رايان ويليامز، نائب رئيس مجموعة "تارجت فيكتوري"، أن نهج ترامب
تجاه الإعلام معقد، حيث ينتقد الصحفيين في كثير من الأحيان بينما يتعاون معهم وراء الكواليس, ووصف ترامب بأنه "محب وكاره للصحافة" في نفس الوقت، مشيرًا إلى أنه يرى بعض الصحفيين مضللين ويفضل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست كمنصات أساسية للتواصل.
في حين ان خلال حملته الرئاسية الأولى ورئاسته، استهدف ترامب وسائل الإعلام مثل "سي إن إن" و"إم إس إن بي سي"، مشيرًا إليها كجزء من "معسكر الأعداء"، وكان يصف الصحافة دائمًا بأنها "أعداء الشعب الأمريكي", قال دانيال ليبمان، الصحفي في *بوليتيكو*، إن ترامب من المحتمل أن يستمر في انتقاد الإعلام، خاصة في خطاباته لمؤيديه، في محاولة لتشويه تقارير وسائل الإعلام عنه, كما أشار إلى أن ترامب يرفض تحمل أي انتقاد ويتهم وسائل الإعلام بشكل روتيني بالكذب, وخلال فترته الأولى (2017-2021)، فرض ترامب قيودًا على وصول الصحفيين، ولا سيما منع الصحفي جيم أكوستا من دخول البيت الأبيض، والذي استعاد بطاقته الصحفية بعد معركة قانونية, وأدان تقرير صادر عن "اللجنة لحماية الصحفيين" في 2020 ترامب باستخدام القضايا التشهيرية لترهيب الصحفيين وضغطه على البيت الأبيض لانتهاك الحماية الممنوحة للمصادر الصحفية في حالة تسريبات.
ومن جهة أخرى، يصر مستشارو ترامب على أن وسائل الإعلام التقليدية أصبحت بعيدة عن الواقع الذي يعاني منه المجتمع الأمريكي, ويعتقد ويليامز أن ترامب سيستمر في التواصل من خلال منصات إعلامية غير تقليدية، حيث يتجه الشباب بشكل متزايد بعيدًا عن الوسائل الإعلامية التقليدية, وتوقع ليبمان أن يحاول ترامب منع بعض الصحفيين من دخول البيت الأبيض، وهو ما سيكون مخالفًا لحرية التعبير وحقوق الصحافة، وقد يلغي المؤتمرات الصحفية اليومية تمامًا, خلال أحد التجمعات الانتخابية، سخر ترامب بشكل مثير للجدل من الصحفيين، قائلاً إنه يجب على الصحفيين "إطلاق النار" ليصلوا إليه، في إشارة إلى محاولة اغتياله التي نجا منها, وقد أوضح فريق حملته لاحقًا أن هذه التصريحات لم تكن تعني بشكل حرفي.
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