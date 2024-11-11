قناة إسرائيلية تذكر أن تل أبيب تدرس إمكانية التوصل إلى "هدنة مؤقتة" في لبنان

(MENAFN
) ذكرت قناة 12 الإسرائيلية يوم الأحد الموافق 10نوفمبر, أن تل أبيب تدرس إمكانية التوصل إلى "هدنة مؤقتة" في لبنان، في وقت تجري فيه مفاوضات دبلوماسية مستمرة مع الولايات المتحدة وروسيا بهدف التوصل إلى اتفاق، وسط تصاعد الضغط الأمريكي لإنهاء الصراع, وأشار التقرير إلى أن وزير
الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سافر مؤخرًا إلى واشنطن لمناقشة تفاصيل تسوية محتملة على الجبهة الشمالية, وفي حين أن بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية يدعون إلى تصعيد العمليات العسكرية في جنوب لبنان، فإن آخرين، بمن فيهم المسؤولون الأمنيون، يفضلون السعي إلى التوصل إلى هدنة.
كما تخشى إسرائيل من أن يترتب على قرار محتمل من مجلس الأمن الدولي قيود صارمة على تحركاتها العسكرية، لا سيما إذا دعا المجلس إلى وقف فوري للقتال في غزة أو فرض قيود كبيرة على العمليات الإسرائيلية, وتزداد هذه المخاوف في ظل امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) لحماية إسرائيل من مثل هذه القرارات, ومن جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش يخطط لتعزيز وجوده على الحدود بعد الانتهاء من عملياته في جنوب لبنان، وأنه مستعد للرد على أي نشاط لحزب الله باستخدام العمليات البرية والجوية، حتى وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق هدنة رسمي.
في حين كان ديرمر قد زار روسيا سراً الأسبوع الماضي لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله، رغم أن تفاصيل المحادثات لم تُكشف بعد, وتشير التقارير إلى أن روسيا قد تلعب دورًا رئيسيًا في الوساطة من أجل التوصل إلى هدنة, بالإضافة إلى ذلك، يعمل ديرمر مع الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية للأزمة في لبنان, وعضو الكنيست الإسرائيلي، موشيه سعده، أشار إلى أنه من المتوقع أن يتم التوصل إلى هدنة في الأسابيع القادمة، حسبما أفادت صحيفة *يديعوت أحرونوت*.
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