وزير الخارجية اللبناني يعلن أن الحكومة اللبنانية عازمة على تعزيز وجودها العسكري في الجزء الجنوبي من البلاد

(MENAFN
) أعلن وزير
الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب يوم الأحد الموافق 10نوفمبر, أن الحكومة اللبنانية عازمة على تعزيز وجودها العسكري في الجزء الجنوبي من البلاد, خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي في الرياض، كشف بو حبيب عن خطط لتجنيد وتدريب 1,500 عنصر عسكري لدعم نشر 5,000 جندي إضافي، ليضافوا إلى نحو 4,500 جندي موجودين حاليًا في المنطقة.
كما قد أدان بو حبيب بشدة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، مشيرًا إلى القتل المنهجي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والعاملين في المجال الطبي والصحفيين، على يد القوات الإسرائيلية, كما أكد أن التراث الثقافي والتاريخي للبنان، بما في ذلك المعالم الأثرية والبساتين الزيتونية، قد تم تدميره في إطار استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى إقامة منطقة عازلة خالية من الحياة على طول الحدود الجنوبية للبنان، وهو نوع من الإرهاب البيئي الذي يهدد الحياة البشرية والبيولوجية على حد سواء.
كذلك شدد الوزير على الوضع الإنساني الصعب في لبنان، حيث تم تهجير شخص من بين كل أربعة لبنانيين، أي أكثر من 1, 5 مليون شخص، الكثير منهم يعيشون بدون الحصول على أبسط احتياجات الحياة, وأضاف بو حبيب أن لبنان يكرر دعوته إلى حل مستدام للنزاع، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار، واستعادة الهدوء على طول الحدود، والعودة الآمنة لجميع النازحين إلى ديارهم, كما طالب بتطبيق كامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يعزز سيادة لبنان على الجنوب ويضمن خلو المنطقة من الجماعات المسلحة دون موافقة الحكومة اللبنانية, وفي بداية أكتوبر، شن الجيش الإسرائيلي عملية برية "محدودة" في جنوب لبنان، استهدفت مواقع ومنشآت لحزب الله في عدة قرى قرب الحدود، وفقًا لما ذكره بو حبيب.
MENAFN11112024000045015687ID1108871756
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.