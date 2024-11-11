الشرطة الهولندية تطلب من المحتجين المطالبين بإنهاء النزاع في غزة ولبنان مغادرة ساحة دام

(MENAFN
) طلبت الشرطة الهولندية مؤخرًا من المحتجين المطالبين بإنهاء النزاع في غزة ولبنان مغادرة ساحة دام، محذرة من أنها ستقوم باعتقال أي شخص يرفض الامتثال للأوامر, وجاء هذا التحرك بعد موجة من الاضطرابات في أمستردام، حيث تم اعتقال 57 شخصًا على صلة بالشغب الذي أشعله هتافات عنصرية من مشجعي فريق مكابي تل أبيب ضد العرب أثناء مباراة مع فريق أياكس, تم اعتقالهم بتهم حيازة الألعاب النارية وإثارة الشغب، وفقًا لوكالة الأناضول.
كما تفاقمت التوترات بعد فوز أياكس 5-0، حيث شن مشجعو مكابي تل أبيب هتافات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، مما أدى إلى فوضى وتخريب وتمزيق العلم الفلسطيني في أمستردام, وتفاقم الوضع عندما شوهد مشجعون إسرائيليون وهم يقومون بإزالة وتدمير العلم الفلسطيني، مما أثار استفزاز سائقي سيارات الأجرة العرب من أصول هولندية, وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعات من المشجعين الإسرائيليين وهم يرددون شعارات معادية للعرب والفلسطينيين.
وفي ضوء هذه العنف، أعلن رئيس وزراء هولندا ديك شوف أنه ألغى رحلته المخطط لها إلى أذربيجان لحضور قمة مؤتمر الأطراف (سي او بي 29) حول تغير المناخ التي ستبدأ الأسبوع المقبل، وذلك بسبب الاضطرابات في أمستردام.
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