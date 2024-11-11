الأعمال العسكرية الإسرائيلية تنكشف على أنها حملة ممنهجة للتطهير العرقي

(MENAFN
) في شمال قطاع غزة، تتكشف الأعمال العسكرية الإسرائيلية على أنها حملة ممنهجة للتطهير العرقي, الفلسطينيون الذين بقوا في المنطقة يتم طردهم قسرًا، ويتم تدمير منازلهم وبنيتهم التحتية، ويتم إنشاء طرق جديدة لقطع الشريط الشمالي لغزة عن مدينة غزة, وصف مراسل صحيفة هآرتس العسكري يانيف كوفوفيتش، بعد زيارته للمنطقة، المشهد كما لو كان كارثة طبيعية، لكنه أوضح أن الدمار ليس نتيجة لحدث طبيعي، بل هو استراتيجية متعمدة ومخطط لها.
كما أكد اللواء إيتسيك كوهين، قائد الفرقة 162 في شمال غزة، أن نية الجيش واضحة: لن يُسمح لأي شخص بالعودة إلى الجزء الشمالي من غزة, تم إخلاء غالبية السكان من بلدات مثل بيت حانون، وبيت لاهيا، والعتايتة، وجباليا، والهدف الرئيسي للجيش هو "تنظيف" المنطقة وتوفير حرية الحركة للقوات الإسرائيلية, وقال الضابط إن هذه العملية تهدف، على ما يبدو، إلى حماية المدنيين أثناء تنفيذ الأهداف العسكرية, وعندما تم سؤاله عن "خطة الجنرالات" المثيرة للجدل — وهي استراتيجية لطرد الفلسطينيين ووقف المساعدات الإنسانية — نفى الضابط معرفته بها، مؤكدًا أن العمليات تتم وفقًا لتوجيهات القيادة الجنوبية ورئيس هيئة الأركان, وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية يتم توجيهها إلى الجنوب، بعيدًا عن "منطقة التنظيف" في شمال غزة، حيث تمنع إسرائيل دخول الإمدادات الأساسية مثل الطعام والماء والدواء, ورغم هذه الإجراءات القاسية، دافع الضابط عن العمليات العسكرية قائلاً إن الجيش الإسرائيلي يتبع المعايير الأخلاقية والأدبية من خلال السماح للمدنيين بالتحرك نحو الجنوب، حتى على حساب سلامة الجنود الإسرائيليين.
ومع ذلك، يجب أن نتجاوز الإشارة الغامضة إلى "خطة الجنرالات" والتركيز على الحقيقة الواضحة أن التطهير العرقي الجاري في شمال غزة يتم تحت أوامر القيادة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار القادة العسكريين مثل اللواء هيرزي هاليفي وقائد القيادة الجنوبية يونس فينكلمان, يتحمل نتنياهو، جنبًا إلى جنب مع وزير الدفاع المقال يوآف غالانت وخلفه إسرائيل كاتس، المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب التي تُرتكب في غزة، بما في ذلك الطرد القسري للفلسطينيين، وتدمير منازلهم، وإعداد الأرض لإقامة مستوطنات يهودية في المستقبل.
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