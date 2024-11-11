(MENAFN
) يُعتبر احتمال عودة دونالد ترامب
إلى الرئاسة الأمريكية بمثابة دعم كبير لإسرائيل، خاصة في المجالات الحيوية المتعلقة بأمنها, القضايا الرئيسية مثل هزيمة حماس في غزة، تقليص تأثير حزب الله في لبنان، الحد من الطموحات النووية الإيرانية، وقف الدعم الدولي للوكالات الأممية المناهضة لإسرائيل، ومنع التحديات القانونية ضد القيادة الإسرائيلية، من المتوقع أن تكون في صدارة أولويات ولاية ترامب الثانية، التي تبدأ في 20 يناير 2025, هذه التحولات من شأنها تعزيز موقف إسرائيل على الساحة العالمية، بعيدًا عن العراقيل الدبلوماسية التي كانت موجودة في عهد الإدارة السابقة.
كما إحدى أبرز القضايا التي تشغل بال إسرائيل هي مسألة إقامة دولة فلسطينية, حكومات إسرائيل المتعاقبة تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عارضت إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، إذ تُعتبر هذه الدولة تهديدًا مباشرًا لبقاء إسرائيل, يعتبر الكثيرون أن إنشاء هذه الدولة هو خطوة استراتيجية نحو الهدف النهائي وهو تقويض وجود إسرائيل كدولة يهودية، وهو الواقع الذي عملت حكومة نتنياهو على منعه بكل الوسائل الممكنة, بينما تجنب الاحتلال الإسرائيلي رفض اتفاقيات أوسلو بشكل علني أو اتخاذ إجراءات متطرفة، فإنه تبنى دائمًا سياسة حذرة وبراغماتية, هذه السياسة ناتجة عن الفهم بأن الولايات المتحدة طالما دعمت حل "الدولتين للشعبين" دون النظر بشكل كامل إلى تداعياته، مثل العنف المستمر في غزة والضفة الغربية، وهو ما سيتصاعد بشكل أكبر في حال تم تأسيس دولة فلسطينية, لطالما فهمت القيادة الإسرائيلية أن إنشاء دولة فلسطينية سيؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء، مما يعرض حياة الإسرائيليين للخطر.
والآن، مع عودة ترامب إلى السلطة، تمتلك إسرائيل فرصة غير مسبوقة لإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية بشكل نهائي, سياساته تتماشى مع مصالح إسرائيل، ليس فقط بسبب دعمه القوي لها، ولكن أيضًا بسبب قدرته على تحدي الإجماع الدولي السائد ورفض السرديات المضللة, إن فظائع مجزرة 7 أكتوبر التي ارتكبتها حماس، بالإضافة إلى عدم إدانة المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية للهجوم، تبرز المخاطر التي قد تترتب على إقامة دولة فلسطينية بالنسبة لإسرائيل, وهذا يثبت بشكل أكبر أن إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود إسرائيل سيكون خطوة مدمرة وذات نتائج عكسية للدولة اليهودية, تمامًا كما اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وأكد السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، فإن قيادته قد تساعد رئيس الوزراء نتنياهو في القضاء النهائي على فكرة الدولة الفلسطينية، مما يحرر إسرائيل من التهديد الوجودي الذي تمثله تلك الفكرة.
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