المحللون وقادة الشرق الأوسط يراقبون عن كثب كيفية تعامل ترامب مع القضايا المعقدة في المنطقة

(MENAFN
) منذ إعلان فوز الرئيس السابق دونالد ترامب
بولاية رئاسية ثانية، يراقب المحللون وقادة الشرق الأوسط عن كثب كيفية تعامله مع القضايا المعقدة في المنطقة، خصوصاً الصراعات المستمرة في غزة ولبنان وإيران, ويعتمد العديد من القادة الإقليميين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على عودة ترامب، بعد أن انتظروا لفترة طويلة أن يغير فوزه توازن القوى لصالحهم, ويرى نتنياهو
بشكل خاص أن ترامب كان رئيساً داعماً منح إسرائيل مزايا غير مسبوقة، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.
وفي غزة، حيث أسفرت الحرب عن مقتل العديد من المدنيين خلال العام الماضي، ينتظر المحللون وسكان القطاع كيف سينفذ ترامب وعوده، خاصة بعد فشل مفاوضات وقف إطلاق النار وتعثر تبادل الأسرى, وعلى الرغم من أن ترامب معروف بدعمه القوي لإسرائيل، يعتقد بعض المحللين أنه قد ينهي دور الجيش الأمريكي في غزة، خاصة في ظل استمرار سقوط الضحايا المدنيين والأزمة الإنسانية التي تعصف بالمنطقة, وبالمثل، ينتظر ملف لبنان، وبخاصة النزاع بين إسرائيل وحزب الله، المعترف به من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، حلاً تحت القيادة المحتملة لترامب, على الرغم من وعوده بالسلام، لم يقدم ترامب بعد رؤيته لكيفية حل هذه الأزمة.
كما خفف الصحيفة الإسرائيلية "معاريف" من التوقعات بشأن موقف ترامب من القضايا الإقليمية الحساسة، خصوصاً فيما يتعلق بإيران، والحرب في غزة، وتوسيع اتفاقيات أبراهام, وأشارت الصحيفة إلى أن الكثيرين في إسرائيل كانوا يأملون في فوز ترامب، لكن هناك شكوك حول ما إذا كان سيحافظ على مواقفه المتشددة السابقة أو يتبنى نهجاً أكثر حذراً في ولايته الثانية, وتشير المراسلة السياسية آنا براسكي إلى أنه، بينما كان ترامب حليفاً قوياً لإسرائيل في ولايته الأولى، لا يمكن استبعاد احتمالية تحولات في سياسته خلال ولايته الثانية, وتقارن ذلك بتغيرات السياسة التي شهدتها الحكومة الإسرائيلية تحت قيادة رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون، مشيرة إلى أن ترامب قد يتبنى نهجاً أكثر توازناً بشأن القضايا مثل إيران, وعلى الرغم من تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية التي دعمت الهجوم الإسرائيلي على إيران، إلا أن براسكي ترى أن حياديته في هذا الملف قد يمنع إسرائيل من اتخاذ إجراءات عسكرية دون دعم أمريكي، مما يعكس تعقيد العلاقة الأمريكية-الإسرائيلية في مثل هذه القضايا.
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