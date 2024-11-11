احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2025 تثير ردود فعل دولية متباينة

(MENAFN
) إن احتمال عودة دونالد ترامب
إلى البيت الأبيض في عام 2025، مع هيمنة الجمهوريين على الكونغرس، قد أثار ردود فعل دولية متباينة, بينما قد يرحب بعض أعداء الولايات المتحدة بعودته، فإن العديد من حلفائها يعبرون عن قلقهم, في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، من المتوقع أن يتبنى ترامب نهجًا أكثر عملية تجاه الصين، حيث سيوازن بين فرض العقوبات واستكشاف فرص لإبرام صفقات تجارية تعود بالفائدة على الجانبين.
وفيما يخص الصراعات الحالية، من المحتمل أن يدفع ترامب من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار بين أوكرانيا وروسيا استنادًا إلى الخطوط الأمامية الحالية، مما قد يسمح لروسيا بالاحتفاظ بمكاسبها الإقليمية مثل القرم, كما قد يوافق ترامب على مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو، مستفيدًا من شكوكه الدائمة في الحلف ليضغط على الدول الأوروبية لدعم هذا الموقف, وفي الشرق الأوسط، من المتوقع أن يستمر ترامب في دعمه القوي لإسرائيل والسعودية، بما في ذلك الموقف المتشدد تجاه إيران, ويتماشى ذلك مع أهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تفكيك وكلاء إيران مثل حماس وحزب الله والحوثيين في اليمن، وتضعيف النفوذ الإقليمي الإيراني, قد يعزز دعم ترامب لنتنياهو موقفه، خصوصًا مع استعداد إسرائيل لمزيد من العمليات العسكرية في لبنان وربما ضد إيران، وهو ما قد يؤثر أيضًا على سياسة ترامب تجاه روسيا، بالنظر إلى اعتماد بوتين على الدعم الإيراني في حربه في أوكرانيا.
في حين تظل الديناميكيات في أوكرانيا والشرق الأوسط متقلبة، من المتوقع أن تظل العلاقة مع الصين نقطة محورية في السياسة الخارجية لترامب, قد تستمر إدارته في فرض التعريفات على الواردات الصينية، بينما يستكشف في الوقت ذاته صفقات عملية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ, كما أن التزام ترامب بحلف الناتو وضمانات الأمن لحلفائه في آسيا، خاصة تايوان، يبقى غير واضح، حيث أظهر في ولايته الأولى ترددًا في الوفاء بتلك الالتزامات, وعلاقته بكوريا الشمالية في ولايته الأولى أظهرت استعداده لتصعيد التوترات، خاصة استجابة للاستفزازات العسكرية، وهو نمط قد يتكرر إذا عاد إلى السلطة.
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